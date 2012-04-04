سال گذشته 55 هزار تن انواع آبزیان در زنجان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود صیاد بورانی افزود: آبزی پروری از فعالیتهایی است که طی چند ساله اخیر به دلیل نقش مفید آن در صرفه جویی کودهای شیمیایی به واسطه هدایت پساب استخرهای پرورش ماهی به اراضی کشاورزی ، استفاده بهینه ازکشاورزی ، افزایش سهم بهره وری از آب ، تولید پروتئین مفید و مورد نیاز مردم ، کمک به اقتصاد خانوار ، کشاورز ، افزایش خود مصرفی ماهی در محل تولید بوده است.

وی ادامه داد: آبزی پروری در ترویج مصرف گوشت ماهی در مناطق کشاورزی و افزایش مصرف گوشت ماهی در سبد خانوار کشاورزی از رونق و رشد قابل ملاحظه ای در استان برخوردار بوده است .

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: انواع آبزیان از قبیل کپور ماهیان (ماهی کپور معمولی ،کپور علفخوار ، کپور نقره ای و کپور سرد گنده ) ماهیان سرد آبی (ماهی قزل آلا ، و ماهی آزاد ) در استان زنجان تولید شده است .

صیاد بورانی گفت: از این میزان بیش از 22 هزار میلیون ریال ارزش ریالی ماهیان گرمابی هشت هزار میلیون ریال ، ارزش ماهیان زینتی182 هزار و 790 میلیون ریال و ماهیان سرد آبی 16050 میلین ریال ارزش ریالی بچه ماهیان سرد آبی تولیدی استان است.

چهارهزار معلول زنجانی از بهزیستی استان مستمری دریافت می کنند

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: حدود 16 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان هستند که از این تعداد چهارهزار نفر مستمری دریافت می کنند.



محمد محمدی افزود: سال گذشته علاوه بر پرداخت مستمری به معلولین، خدماتی چون شهریه دانشجوئی، حق پرستاری، بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی به آنان ارائه شد.

وی یادآورشد: درزمان حاضر 90 معلول ضایعه نخاعی در سطح استان حق پرستاری در منزل دریافت می کنند و بیش از 9 هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.

محمدی با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای معلولین ابراز داشت: بهزیستی در راستای ارائه بهینه خدمات به معلولین 80درصداز فعالیت های خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده و درزمان حاضر حدود سه هزار پرونده معلولین توسط بخش خصوصی اداره می شود.

محمدی همچنین با تبریک فرارسیدن هفته سلامت به تلاشگران این عرصه اظهار داشت: 18 تا 24 فروردین ماه سالجاری به نام هفته سلامت نام گذاری شده که نشان از اهمیت سلامتی در زندگی انسان ها، جامعه و نقش انسان سالم در شکل دهی جامعه سالم را دارد.

وی توجه به سالمندان در هفته سلامت را از اولویتهای بهزیستی برشمرد و خاطرنشان کرد: 393 سالمند زنجانی تحت پوشش طرح توانمندسازی قرار دارند و درزمان حاضر دومرکز شبانه روزی در زنجان و خرمدره و دو مرکز روزانه در زنجان وخدابنده به سالمندان مرد و زن خدمات ارائه می دهند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان با اشاره به نقش آموزش در بهبود شرایط زندگی و ارتقاء سطح علمی معلولین تصریح کرد: 798 دانش آموز معلول و نزدیک به 300 دانشجوتحت پوشش بهزیستی هستند و کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

محمدی صدور کارت شناسایی به معلولین، تشکیل بانک اطلاعاتی، شناسایی معلولین توسط طرح CBR نگهداری و ویزیت در منزل معلولین را از دیگر فعالیتهای معاونت توانبخشی در سال 1390 برشمرد و یادآور شد 21 مرکز غیردولتی توانبخشی، 9 مرکز شبانه روزی و 12 مرکز روزانه آماده ارائه خدمات به معلولین استان زنجان هستند.



