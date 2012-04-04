حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه استیضاح منتفی نشده است و مسیر خود را طی می کند، گفت: پیشنهادی از طرف برخی نمایندگان امروز در رابطه با بررسی پرونده استیضاح در هیات حل اختلاف مطرح شد که این پیشنهاد مورد پذیرش دولت هم قرار گرفته است.

نماینده اصفهان اظهار داشت: طراحان استیضاح صرفنظر از استیضاح و ارسال این پرونده به هیات حل اختلاف را مشروط به عزل مرتضوی توسط وزیر کار کرده اند.

وی تصریح کرد: در مهلت 10 روزه حضور وزیر کار در مجلس شورای اسلامی برای بررسی استیضاح، وزیر فرصت دارد با عزل مرتضوی به پرونده استیضاح خاتمه دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز طرح استیضاح از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان تخلفات مرتضوی در دانشگاه آزاد و قوه قضائیه و اتهامات وی در پرونده کهریزک را علت اصرارشان در عدم حضور وی در پست مدیر کلی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده اند.