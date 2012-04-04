موج مهاجرت جوانان از پرتغال در سایه وخامت بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی به وخامت بحران اقتصادی در کشور پرتغال و سیل مهاجرت از این کشور به کشورهای مستعمره سابق پرتغال خبر داده و نوشت: حکومت در لیسبون تصمیمات صرفه جویانه اقتصادی خود را دنبال می کند. البته بیکاری در این کشور همچنان بالاست. جوانان زیادی از این کشور به کشورهای آنگولا یا برزیل مهاجرت می کنند.

نویسنده در ادامه این مطلب تصریح کرد که در پس گزارشهای ارائه شده توسط کمیسیون مبنی بر در پیش گرفته شدن روند اصلاحات توسط حکومت پرتغال، موج روزافزون مهارجرت از این کشور به کشورهای مستعمره سابق پرتغال به ویژه آنگولا، برزیل و موزامبیک وجود دارد. روز به روز جوانان بیشتری از بیکاری روزافزون در پرتغال که در حال حاضر بالغ بر 15 درصد می باشد فرار می کنند.

بر اساس اطلاعات اداره آمار اتحادیه اروپا میزان مهاجرتها از پرتغال در سال 2010 نسبت به سال 2009 افزایش داشته است. برنامه های کمکی دیگر کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول به پرتغال از می 2011 آغاز شده است. این در حالی است که در این فاصله زمانی میزان بیکاری در این کشور افزایش داشته و از 12.5 درصد در جولای 2011 به 15 درصد در فوریه 2012 افزایش پیدا کرده است.

دی پرسه در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به اینکه بیکاری در اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود در 15 سال اخیر رسیده است نوشت: به نوشته رویترز سفارت برزیل در لیسبون در اواسط می گذشته خبر داد که شمار پرتغالیها با مجوز کار در برزیل از سال 2010 تا اواسط 2011 از 52هزار نفر به 328 هزار و 860 نفر افزایش پیدا کرده است.

این روزنامه اتریشی همچنین نوشت: اصلاح بازار کار نیز در پرتغال بسیار آرام پیش می رود.