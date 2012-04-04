قیمت سکه سقوط کرد/ طرح جدید 743 هزار تومان

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از کاهش 27 هزار تومانی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز جاری نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش در روز جاری به 743 هزار تومان رسید.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام قیمت 750 هزار تومانی برای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، اظهار داشت: هر نیم سکه نیز به 375 هزار تومان رسیده است.

کشتی آرای با اشاره به قیمت 195 هزار تومانی قیمت هر ربع سکه بهار آزادی، قیمت سکه های گرمی را نیز 102 هزار تومان اعلام کرد.

وی همچنین با اعلام کاهش 1900 تومانی قیمت هر گرم طلای 18 عیار نسبت به روز گذشته، قیمت امروز آن را 76 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر اونس طلا نیز طی روز جاری 47 دلار کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تصریح کرد: قیمت هر اونس طلا امروز چهارشنبه در بازارهای جهانی 1632 دلار است.