رئیس جمهور برای افتتاح واحدهای مسکونی مهر به مشهد سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به منظور زیارت بارگاه امام رضا(ع) و افتتاح چندین پروژه عمرانی مسکن مهر در شهر جدید گلبهار، بینالود و شهرک مهرگان مشهد شنبه هجدهم فروردین ماه رهسپار مشهد می شود.

این واحدهای مسکونی که با شش هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار در استان احداث شده با حضور ریاست جمهوری به طور رسمی افتتاح و به متقاضیان واگذار می شود.

از مجموع واحدهای آماده واگذاری در شهرهای بالای 25 هزار نفر، چهار هزار و 658 واحد با استفاده از تسهیلات زود بازده و اجاره‌ پنج ساله، دو هزار و 790 واحد به صورت خود مالکان، یک هزار و 202 واحد از سوی تعاونی‌های مسکن و یک هزار واحد نیز از سوی انبوه‌سازان احداث شده است.

یک هزار واحد مسکونی از واحدهای آماده واگذاری در شهرک مهرگان مشهد با استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در راستای افزایش سرعت احداث و کاهش در هزینه‌ها ساخته شده که کلید آنها روز شنبه توسط رئیس جمهور و مسئولین استانی خراسان رضوی به مالکان واگذار می شود.

هم اکنون بیش از 112 هزار و 171 واحد مسکن مهر در استان خراسان رضوی در حال احداث است.