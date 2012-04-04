برگزیدگان بخش جنبی موسیقی جشنواره تولیدات مراکز استانی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه اظهار داشت: بر اساس رای هیئت داوران گروههای برگزیده در بخش جنبی موسیقی سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی زیر انتخاب شدند.

وی ادامه داد: گروه عاشیق حیدر محمودی از حوزه هنری استان همدان، گروه آریاس حوزه هنری استان قم و گروه ایل بانگ حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از جمله گروههای موسیقی برگزیده هستند.

رئیس حوزه هنری لرستان ادامه داد: گروه داستان کرم حوزه هنری استان آذربایجان شرقی، گروه ناصر وحدتی حوزه هنری استان گیلان و گروه آواها حوزه هنری استان کرمانشاه از دیگر گروههای برگزیده این بخش هستند.

نعمتی نیا یادآور شد: این گروه ها به مدت 2 روز همزمان با برگزاری سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی در کرمانشاه اجرا خواهند داشت.