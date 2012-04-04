ذخیره آب 9 سد کشور در حال سرریز شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: 16 سد کشور با کاهش 20 درصدی حجم آب خود در مقایسه با سال گذشته مواجه هستند که سدهای ارس، زاینده رود، کرخه، دز، کارون 3، استقلال، پیشین و جگین از آن جمله محسوب می شود. البته آب 9 سد وشمگیر، گلستان، سنبل رود، شیاده، سقزچی، بوکان، کینه ورس، شهید رجایی و میجران در حال سرریز شدن است.

هم اکنون 24 سد کشور ازجمله سدهای لار، خدا آفرین، بارزو، قوری چای، زیردان، کرخه، سیمره، زاینده رود، ساوه، 15 خرداد و ملاصدرا کمتر از 20 درصد حجم خود ذخیره آب دارد.

16سدی که در کشور با کاهش 20 درصدی حجم آب خود در مقایسه با سال گذشته مواجه هستند، عبارتند از: سدهای ارس، زاینده رود، کرخه، دز، کارون 3، استقلال، پیشین و جگین.

در هفته گذشته 23 سد ازجمله شهید رجایی، شیرین دره، لتیان، چغاخور، گیلارلو، آیدوغموش، مسجد سلیمان، شی کلک، شهید قنبری و سلیمانشاه افزون بر 90 درصد حجم مخزن موجودی آب داشت.

ورودی آب 24 سد کشور در مقایسه با پارسال افزایش یافته است که از سدهای مهم می توان به سفیدرود، شهید رجایی، بارون، تهم، گلستان 1 و 2، طالقان، یامچی، البرز، شهید عباسپور و مارون اشاره کرد.

در زمان کنونی 29 سد کشور از جمله سهند، کرخه، میناب، پیشین، ایلام، جگین و مهاباد با بیش از 20 درصد کاهش آب ورودی در مقایسه با سال گذشته مواجه است.

47 درصد از کل ورودی‌های آب به مخازن سدهای کشور و 54 درصد از مجموع آبهای خروجی از سدهای کشور در سال آبی جاری متعلق به سدهای استان خوزستان است.