من ترانه پانزده سال دارم به بلژيك رفت

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، اين فيلم كه تاكنون در مجامع فرهنگي بين المللي موفق به كسب موفقيت هايي شده، جواز حضور در اين جشنواره بلژيكي را به دست آورده است، درباره دختري 15 ساله است كه با پسر جواني عقد مي كند و در مدت كوتاهي باردار مي شود. اما مادر اين پسر هنگام با خبر شدن از موضوع برمي آشوبد و پسر را به خارج از كشور مي فرستد تا ترانه را براي از دست دادن فرزندش تحت فشار قرار دهد.

جشنواره اوپن دوك فوكوس هت زوييدن كه از ششم تا پانزدهم ارديبهشت ماه در در شهر تورنهاوت در كشور بلژيك برپا مي گردد، در دوره سال گذشته اين جشنواره از سينماي ايران فيلم هاي مهر مادري، دلبران، باران، روزي كه زن شدم و سفر قندهار حضور داشته اند.