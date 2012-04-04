اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ دسته دوم فوتسال کشور از این هفته با شرکت 22 تیم در دو گروه شمال و جنوب آغاز میشود.
تیم پولاد گسترش بروجرد نماینده استان لرستان در این رقابتها در هفته اول میزبان همیاری اراک است. این بازی جمعه 18 فروردینماه از ساعت 16 به قضاوت قباد فتحالهی، حسن عرفانی، علیرضا مداحی و امیر جعفریان در سالن ولایت روجرد آغاز خواهد شد.
در گروه جنوب این رقابتها 11 تیم همیاری اراک، جام جم یزد، نماینده چهارمحال بختیاری، پولادگسترش بروجرد، بنیاد هرمزگان، جهاناسپرت سیرجان، سجاد زابل، کیان کاشان، دایتی شیراز، برق شیراز و گیتی پسند اصفهان حضور دارند که رقابتهای خود را به صورت رفت و برگشت برگزار خواهند کرد.
تساوی داتیس در لیگ دسته دوم فوتبال ایران
در هفته بیست و سوم لیگ دسته دوم فوتبال ایران روز گذشته دو تیم آشیانگستران ورامین و داتیس خرمآباد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.
وحید کاظمی، مهدی ناصحی و علی دودانگه کار داوری این مسابقه را بر عهده داشتند.
حضور تیم شن سا لرستان در رقابتهای فوتسال نوجوانان کشور
از طرف سازمان لیگ فوتسال کشور برنامه رقابتهای فوتسال نوجوانان قهرمانی کشور اعلام شد.
طبق اعلام سازمان لیگ فوتسال کشور تیم نوجوانان شنسا تنها نماینده استان لرستان در رقابتهای فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور از یکم اردیبهشت در شهرستان کلاردشت به مصاف حریفان خود می رود.
رقابتهای فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور با حضور 26 تیم در استان مازندران و به میزبانی شهرستان کلاردشت برگزار خواهد شد.
دو خبر از شطرنج لرستان
شطرنج باز لرستانی موفق به کسب عنوان سوم دومین دوره مسابقات شطرنج جام نوروز باشگاه شطرنج آرمن اصفهان شد.
در این مسابقات استاد بینالمللی مرتضی دربان با 2.5 امتیاز اختلاف نسبت به نفر دوم، عنوان قهرمانی دومین دوره مسابقات شطرنج جام نوروز باشگاه شطرنج آرمن اصفهان را به خود اختصاص داد.
پس از دربان، صدرنشین مقتدر و 9 امتیازی، سه شطرنج باز با کسب 6.5 امتیاز مشترکاً در رده دوم قرار گرفتند که سینا فیلی از استان فارس با احتساب امتیاز بهتر، نایب قهرمان شد و علیرضا روحپرور از لرستان بالاتر از بردیا گلهداری از استان تهران، در مکان سوم جای گرفت.
دومین دوره مسابقات شطرنج جام نوروز باشگاه شطرنج آرمن اصفهان با حضور 50 شرکت کننده متشکل از 38 درجه دار بین المللی به سرپرستی نیکید میرزایانس و سرداوری داور فدراسیون بینالمللی محمدرضا لاجوردیزاده طی 9 دور به روش سوئیسی در محل این باشگاه برگزار شد.
همچنین مسابقات زیر بیست سال استان انتخابی مسابقات سراسری در مورخ 10 و 11 فروردین ماه به میزبانی خرمآباد برگزار شد که در پایان سعید بیرانوند در رده پسران و فرنوش بیاتی در رده دختران به مقام اول دست پیدا کردند.
مهتاب فلاحزاده، سهراب فلاحزاده و حمید گودرزی کار قضاوت و سرپرستی این مسابقات را بر عهده داشتند.
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