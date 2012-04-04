تردد در محورهای مواصلاتی لرستان 12 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در این رابطه اظهار داشت: در جلسه هماهنگی جابجایی مسافرین نوروزی استان که نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، اولویت اساسی در جابجایی مسافران را موضوع ایمنی و ارتقای راهکارهای پیش بینی شده در این زمینه قرار دادیم.

وی ادامه داد: با عملی کردن تدابیر مذکور از جمله در اختیار گذاشتن خودروهای پلاک شخصی برای اجرای طرح کنترل نامحسوس وسائط نقلیه در حال تردد در محورهای مواصلاتی استان توسط قرارگاه پلیس راه استان، در بخش حمل و نقل عمومی مسافر در این ایام هیچگونه تصادفی حادی گزارش نشده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان تصریح کرد : در اجرای این طرح که از 25 اسفند ماه 90 تا 15 فروردین ماه سالجاری به مدت 25 روز با موفقیت کامل انجام پذیرفت در قالب 33 هزار و 468 سرویس، بیش از 411 هزار نفر مسافر طی سفرهای درون و برون استانی اقدام به مسافرت کردند.

وی افزود: با توجه به نصب تردد شمارهای الکترونیکی توسط این اداره کل در طول محورهای مواصلاتی استان نیز در این ایام 2 میلیون و 466 هزار و 111 وسیله نقلیه تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش 12 درصدی تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان بودیم.

حیدری ادامه داد: همچنین تردد در محور آزاد راه خرم آباد - پل زال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد رشد داشته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان بیان داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط این اداره کل برای اولین بار در لرستان شاهد فعالیت شرکتهای امداد خودرو در سطح محورهای استان بودیم که در طول اجرای طرح بیش از 750 مورد ارائه خدمت توسط این شرکتها انجام شد.