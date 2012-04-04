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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۰

اشتری:

146 هزار نفر از راهنمایی جوانان هلال احمر استان مرکزی بهره مند شدند

146 هزار نفر از راهنمایی جوانان هلال احمر استان مرکزی بهره مند شدند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: ۱۴۶ هزار و ۳۰۸ نفر از مسافران نوروزی به ۲۴ پست راهنمایی مسافران نوروزی مراجعه کردند و از راهنمایی های جوانان این جمعیت بهره مند شدند.

آرش اشتری در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: ۱۴۸ هزار و ۵۰۹ بسته اقلام تبلیغاتی و راهنمایی شامل بروشور، کیف، نقشه، مجله و روزنامه بین مسافران نوروزی توزیع شده است.
 
وی با اشاره به پایان یافتن دوازدهمین مرحله طرح راهنمایان نوروزی جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: این طرح از ۲۵ اسفندماه سال گذشته آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه جاری ادامه داشت و در این طرح یکهزار و سه نفر از جوانان جمعیت هلال احمر استان فعالیت داشتند.
 
وی گفت: در دوازدهمین مرحله طرح راهنمایی مسافران نوروزی، سه خیمه نماز توسط جوانان جمعیت هلال احمر این استان برپا شده بود که سه هزار و ۱۴ مسافر در این خیمه ها اقامه نماز کردند.
 
وی افزود: اسکان اضطراری ۱۶۰ نفر، ارائه خدمات امدادی به ۲۰۶ مسافر، مراجعه یکهزار و ۲۵۹ نفر به ایستگاه های سلامت و ارائه خدمات آموزشی به ۴۸۴ نفر از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط جوانان جمعیت هلال احمر این استان در اجرای این طرح است.
کد مطلب 1569011

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