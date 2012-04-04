146 هزار نفر از راهنمایی جوانان هلال احمر استان مرکزی بهره مند شدند

آرش اشتری در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: ۱۴۸ هزار و ۵۰۹ بسته اقلام تبلیغاتی و راهنمایی شامل بروشور، کیف، نقشه، مجله و روزنامه بین مسافران نوروزی توزیع شده است.

وی با اشاره به پایان یافتن دوازدهمین مرحله طرح راهنمایان نوروزی جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: این طرح از ۲۵ اسفندماه سال گذشته آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه جاری ادامه داشت و در این طرح یکهزار و سه نفر از جوانان جمعیت هلال احمر استان فعالیت داشتند.

وی گفت: در دوازدهمین مرحله طرح راهنمایی مسافران نوروزی، سه خیمه نماز توسط جوانان جمعیت هلال احمر این استان برپا شده بود که سه هزار و ۱۴ مسافر در این خیمه ها اقامه نماز کردند.

وی افزود: اسکان اضطراری ۱۶۰ نفر، ارائه خدمات امدادی به ۲۰۶ مسافر، مراجعه یکهزار و ۲۵۹ نفر به ایستگاه های سلامت و ارائه خدمات آموزشی به ۴۸۴ نفر از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط جوانان جمعیت هلال احمر این استان در اجرای این طرح است.