  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

همایش"حقوق عمومی در قرآن کریم " برگزار می‏شود

همایش"حقوق عمومی در قرآن کریم " برگزار می‏شود

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کرسی حقوق بر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری چند نهاد دیگر علمی و فرهنگی همایش "حقوق عمومی در قرآن کریم" را آبانماه امسال در دانشگاه شهید بهشی برگزار می‏کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای این همایش در موضوع حقوق و آزادیهای اساسی در قرآن کریم با موضوعات: کرامت انسان در قرآن کریم، مفهوم حق و تکلیف در قرآن کریم ،آزادی اندیشه و بیان در قرآن کریم ،آزادی احزاب و تشکلها در قرآن کریم، حق انتخاب و تعیین سرنوشت در قرآن کریم و انتقاد به حاکمان در قرآن کریم با توجه به امر به معروف و نهی از منکر، حریم خصوصی در قرآن کریم ، حقوق اقلیتها در قرآن کریم، حقوق زن در قرآن کریم، حق امنیت فردی در قرآن کریم، حق مالکیت و آزادیهای اقتصادی در قرآن کریم، حق تأمین اجتماعی در قرآن کریم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرآن کریم ذکرشده است.

دومین محورهم با عنوان دولت و حکمرانی در قرآن کریم با موضوعات: مشروعیت حکومت در قرآن کریم، تشکیل و انتقال حکومت در قرآن کریم، شرایط زمامدار در قرآن کریم، چگونگی حکمرانی در قرآن کریم، وظایف و اختیارات حکومت در قرآن کریم، پاسخگویی و مسئولیت در قرآن کریم، حاکمیت قانون در قرآن کریم، نقش قرآن کریم درقانون گذاری عنوان شده است.

داوطلبین نگارش مقاله تا 31 فروردین مهلت دارند که مقالاتشان را به دبیرخانه همایش به آدرس تهران بزرگراه چمران بلوار رشیدالدین فضل الله میدان شهید شهریاری درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یا به پست الکترونیکی info.chpd@mail.sbu.ac.ir ارسال نمایند. 

کد مطلب 1569017

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