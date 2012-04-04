به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی‌مطلق ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان همدان در سال جاری اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی همدان باید در سال جاری تکمیل پروژه‌های نیمه تمام سال‌های گذشته را در برنامه قرار دهند.

قهرمانی‌مطلق با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" افزود: مدیران باید به دنبال ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای تحقق شعار امسال باشند.

دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های سال گذشته را جمع‌بندی کنند

وی با اشاره به اینکه در سال جهاد اقتصادی موفقیت های خوبی در کشور حاصل شد، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته را جمع‌بندی و به فرمانداری ارسال کنند.

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر اینکه در تحقق شعار "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نباید تنها به مادیات بسنده کرد، یادآور شد: در این زمینه تفکر و ذهن‌ها نباید تنها به مصرف کالاهای داخلی معطوف شود بلکه توجه به سرمایه نیروهای انسانی متخصص نیز ضروری است.

قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه استان همدان دارای نیروهای متخصص و نخبه‌ای است، گفت: این افراد با ارائه ایده‌ها و پیشنهادات، زمینه‌های پیشرفت اقتصادی را فراهم خواهند کرد و در این زمینه باید حمایت از قوه فکری نیروی متخصص بر مصرف کالا پیشقدم باشد.

باید بروکراسی اداری در همدان کاهش یابد

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در برابر نقشه های دشمنان، سنگر محسوب می‌شوند، تأکید کرد: برای عملیاتی شدن شعار سال جاری در چارچوب قانون باید بروکراسی اداری را کاهش داد.

فرماندار شهرستان همدان تولید کالاهایی با کیفیت و قابل رقابت را از راهکارهای تحقق شعار امسال دانست و گفت: جوانان ایرانی از بهره هوشی بالایی برخوردارند و می‌توان با استفاده از این ظرفیت، کالاهایی با کیفیت و با برند ایرانی تولید کرد.

قهرمانی‌مطلق اظهار داشت: رسیدن به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند تغییر رویکرد فرهنگی مردم است.

نباید استفاده از کالاهای خارجی در خانواده‌های ایرانی افتخار محسوب شود

وی گفت: در این راستا نباید استفاده از کالاهای خارجی در خانواده‌های ایرانی افتخار محسوب شود.

وی نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی و رشد اقتصادی جامعه را مهم دانست و یادآور شد: طرح آمایش استان و شهرستان همدان به تصویب رسیده و باید تمامی فعالیت‌های شهرستان با جهت‌گیری‌های این آمایش انجام شود.

قهرمانی‌مطلق یادآور شد: مدیران باید در خدمت‌رسانی و انجام وظایف خود به مواردی از جمله تعیین شاخص ادارات، داشتن نقشه راه، حضور در جلسات فرمانداری، داشتن اطلاعات جامع از اداره مربوطه و رعایت حجاب و شئونات اسلامی توجه داشته باشند.

ادارات شهرستان همدان صرفه جویی را فراموش نکنند

وی با تأکید بر صرفه‌جویی هزینه‌ها در ادارات شهرستان اظهار داشت: مدیران نباید در این راستا از بیت‌المال برای تبلیغ خود استفاده کنند.

فرماندار همدان اضافه کرد: مدیران باید در قالب دستگاه اجرایی با رسانه‌ها تعامل داشته باشند.

فرماندار شهرستان همدان همچنین به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله دوم انتخابات از هفتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه با تبلیغات کاندیداها به صورت علنی آغاز خواهد شد.