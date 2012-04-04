ترویج فرهنگ شهادت از اهداف اصلی سفر معنوی راهیان نور است

محمد آقاجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعزام کاروان راهیان نور و بازدید از مناطق عملیاتی، حرکت فرهنگی موثری برای مصون ماندن آحاد مردم به ویژه نسل جوان از هجمه های دشمنان است.

وی اظهارداشت: اعزام کاروانهای راهیان نور در انتقال مبانی فکری انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان کارساز است.

فرماندار لاهیجان با اشاره به اینکه حربه جنگ نرم راهبرد اصلی دشمنان برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی است، گفت: دفاع مقدس گنجینه های تمام ناشدنی است که هرچه در این زمینه کار فرهنگی شود باز کم است و باید بسترسازی مناسبی در این عرصه شکل گیرد.

وی افزود: استکبار جهانی با نگاه به حضور عاشقانه خیل مردم از جبهه‌ های حق علیه باطل، عشق و علاقه مردم به دفاع مقدس را دریافته و ادامه راه شهدا را درک خواهد کرد و مرعوب و ناامید می‌ شوند.

آقاجانزاده ادامه داد: اردوهای فرهنگی و معنوی راهیان نور زمینه خودسازی انسان را فراهم و اثرات فراوانی دارند.