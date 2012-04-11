عبدالله عمادی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: سازمان بازنشستگی کشوری فقط کارمندان بازنشسته دولت را تحت پوشش قرار می دهد و وظیفه تحت پوشش گرفتن افراد شاغل در بخش خصوصی برای سازمان تامین اجتماعی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جامعه هدف تامین اجتماعی در حال حاضر بسیار بزرگ است و کوچکترین افزایش حقوق ها در این بخش ارقام بسیار بزرگی می شود.

عمادی با تاکید بر اینکه دولت موظف نیست که به تامین اجتماعی کمک کند، افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی افرادی هستند که حق بیمه های آنها از سوی بخش خصوصی پرداخت می شود اما تاکنون دولت در برخی حوزه ها مانند تفاوت تطبیق‌های سالیانه کمکهای میلیاردی بزرگی از تامین اجتماعی کرده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با برنامه هایی که برای بهبود وضعیت شاخصهای رفاهی جامعه از سوی این وزارتخانه صورت می گیرد، گفت: شاخصهایی مانند ضریب جینی و یا شاخص رفاه اجتماعی که به اندازه گیری رفاه در کشور می پردازد، از طریق وزارتخانه پیگیری می شود.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین بررسی سهم 20 درصد بالای جمعیت کشور به نسبت 20 درصد پایین جمعیت در اقتصاد نیز بررسی می شود و به عبارتی، وضعیت دو دهک بالا به 2 دهک پایین بررسی می شود.

به گفته عمادی، همچنین شاخص توسعه انسانی نیز نوع دیگری از بررسی است که سازمان ملل تمام کشورها را بر اساس این شاخص رتبه بندی می کند.