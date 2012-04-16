به گزارش خبرنگار مهر، احداث بلندترین سد بتنی جهان در ایران به ارتفاع 315 متر؛ موضوعی بود که در واپسین روزهای سال 89 از سوی مجید نامجو، وزیر نیرو اعلام شد.

سدی که برای تولید 3000 گیگاوات ساعت انرژی برقابی در سال در مسیر رودخانه بختیاری در استان لرستان و در دامنه های جنوب غربی کوه های زاگرس احداث خواهد شد.

بلندترین سد بتنی جهان در ایران

احداث این سد به فاصله حدود 50 کیلومتری بالادست سد دز پیش بینی شده و قرار است بلندترین سد دوقوسی بتنی جهان به ارتفاع 315 متر باشد که در ایران احداث می شود.

ایجاد بزرگترین مخزن ذخیره مصنوعی آب کشور پس از سد کرخه نیز موضوعی است که در قالب احداث سد بختیاری برنامه ریزی شده و قرار است در مخزن این سد 4.8 میلیارد مترمکعب آب ذخیره شود.

همچنین پیش بینی شده تا با احداث نیروگاهی 1500مگاواتی در سد بختیاری، انرژی تولیدی آن در ساعت به 3000 گیگاوات برسد.

برای اجرای این پروژه عظیم تاکنون با پیمانکاران چینی و ایرانی مذاکره شده است. قرار است مراحل اصلی اجرای این سد از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء دنبال شود و پیمانکاران چینی نیز در بخشی از مراحل احداث آن مشارکت خواهند داشت.

مذاکره با پیمانکاران ایرانی و خارجی

در واقع باید گفت برای احداث چنین سدی در کشور استفاده از فاینانس خارجی یکی از راهکارهای اصلی خواهد بود که از سوی برنامه ریزان و مجریان اینگونه طرح های بزرگ مطرح و دنبال می شود.

کمی قبل تر اعلام شده بود که طرف چینی به صورت ماکل از این پروژه کنار گذاشته شده است و قرار است طرح توسط متخصصان ایرانی به مرحله اجرا گذاشته شود.

بررسی پیشنهادات داخلی و خارجی

محمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران پیش تر در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه رایزنی ها در خصوص احداث بلندترین سد بتنی جهان در دست انجام است، از انجام برخی مذاکرات در این زمینه خبر داده بود.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت فنی و تخصصی مناسبی که در داخل کشور وجود دارد، باید برنامه ریزی ها به نحوی باشد که کارهای اصلی مربوط به این سد در داخل کشور انجام شود.

محمدرضا عطارزاده، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای پروژه سد بختیاری در کشور طی سال 91 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود طی یکی دو هفته آینده آغاز عملیات اجرایی این سد توسط رئیس جمهور کلنگ زنی شود.

تعیین پیمانکار اصلی پروژه بختیاری

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: این سد به عنوان بلندترین سد بتنی جهان از سوی متخصصان و پیمانکاران داخلی اجرا خواهد شد و مشاوران ایرانی در این زمینه فعالیت خواهند کرد.

عطارزاده با اعلام نهایی شدن مذاکرات برای تعیین پیمانکار اصلی سد بختیاری، افزود: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در این پروژه فعالیت اصلی را بر عهده دارد.

وی در زمینه حضور پیمانکاران چینی که از قبل برای حضور در این پروژه با انها نیز رایزنی شده بود، تصریح کرد: حضور سازندگان چینی در این پروژه به صورت مشارکت با پیمانکار ایرانی است ولی فعالیت اصلی در این بخش از سوی پیمانکار ایرانی دنبال می شود.