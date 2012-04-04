اختصاص 6600 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی استانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت الله عباسی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد توسعه کشاورزی مازندران در استانداری افزود: این اعتبارات بر اساس احصاء نیازهای استانها و پس از تایید استانداران، در قالب تسهیلات به فعالان بخش های مختلف کشاورزی پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: برای دستیبابی به اشتغال ارزان، تولید اقتصادی زودبازده و اقتصادی باید توجه به حوزه کشاورزی بیش از گذشته باشد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه خودکفایی محصولات کشاورزی پس از انقلاب در دستور کار وزارتخانه متبوعه قرار گرفته است، تصریح کرد: حمایت از واحدهای خرد روستایی در برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

عباسی با بیان اینکه تولید در حوزه های مختلف کشاورزی، منجر به تولید صادرات محور می شود، یادآور شد: زمینه صادرات محصولات تولیدی مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و گندم باید بر اساس اهداف برنامه پنجم در کشور نهادینه شود.

وی با اشاره به تشکیل ستادهای توسعه کشاورزی در استانهای مختلف کشور در راستای تحقق منویات رهبری و تاکید رئیس جمهوری، اظهار داشت: سهم استانها متناسب با افزایش برنامه و طرحها، قابلیت افزایشی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تسهیلات اعطایی به فعالان بخش کشاورزی بر اساس این طرح، هفت درصد است، افزود: سهم آورده متقاضی برای دریافت تسهیلات، 10 درصد لحاظ شده است.

وی بیان داشت: توجیه اقتصادی طرح ها در کارگروه های استانی و شهرستانی بحث شده و به ازای هر شغل ایجادی، 30 میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان و تولید کنندگان بخشهای مختلف کشاورزی پرداخت می شود.

عباسی اظهار امیدواری کرد: در صورت تحقق برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی، جهش عظیمی در پایان دولت دهم در حوزه تولیدات و صادرات کشاورزی صورت خواهد گرفت.