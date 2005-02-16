كتاب " پايان رنج : بودا در جهان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، نويسنده در كتاب " پايان رنج : بودا در جهان " به زندگي بودا و تاثير او بر جهان مي پردازد.

وي براي يافتن راهي براي كنار آمدن با رنج ها و مشكلاتي كه در اطراف خود مي بيند به جست وجوي درك عميق تري از زندگي بودا مي پردازد.

پانكاج ميشرا مطالعه زندگي بودا را با شرح سفر خود به هند، پاكستان و افغانستان و گفت و گوهايش با گروه هاي مختلف مذهبي بيان مي كند.

به تعريف ميشرا، بودا نه يك پيامبر بود و نه يك شخصيت مذهبي، بلكه انساني غير مذهبي بود و تعاليم او با آنچه مورد توجه مذاهب ديگر بوده تفاوت اساسي دارد. براي بودا مهم ترين مسئله پايان بخشيدن به رنج در اين جهان بوده است.