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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

غیرتمند خبرداد:

ارجاع 210 پرونده تخلف صنفی در شیروان به تعزیرات حکومتی

ارجاع 210 پرونده تخلف صنفی در شیروان به تعزیرات حکومتی

شیروان - خبرگزاری مهر: ریس اداره صنعت، معدن و تجارت شیروان از ارجاع 210 پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی خبرداد.

علیرضا غیرتمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی تعطیلات نوروزی امسال 330 مورد تخلف در واحدهای صنفی این شهرستان کشف که در این رابطه 210 پرونده تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی اظهار داشت : متخلفین پرونده‌های فوق از سوی تعزیرات حکومتی به 318 میلیون و 698 هزار ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

غیرتمند گفت: در این مدت همچنین 115 فقره گزارش مردمی و 66 گزارش توسط ناظران افتخاری به این اداره رسیده است.

وی شمار گزارش‌های منجر به تشکیل پرونده را 73 فقره و تعداد گزارش‌هایی که تخلف آن به اثبات نرسیده را 42 مورد برشمرد.

این مقام مسئول در شیروان افزود: گرانفروشی، تقلب، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور فروش، عرضه خارج از شبکه، احتکار، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و نداشتن پروانه کسب از عمده تخلفات مطرح شده در پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی بوده است.

ریس اداره صنعت، معدن وتجارت شیروان، توزیع 181 تن سیب، 330 تن پرتغال و 35 تن مرغ منجمد در بازار را، از دیگر فعالیت‌های  این اداره عنوان کرد.

کد مطلب 1569091

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