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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۵۰

فقیهی اعلام کرد:

30 هزار دانشجو به عمره مفرده اعزام می‌شوند

30 هزار دانشجو به عمره مفرده اعزام می‌شوند

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس عمره و عتبات دانشگاهیان کشور گفت:بیش از 30 هزار دانشجو امسال به حج عمره اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی عصر چهارشنبه درهمایش عمره دانشگاهیان مازندران افزود: تعداد 300 هزار نفر از دانشجویان در مرحل اول ثبت نام که از این تعداد بیش از 30 هزار و500 نفر به عمره مفرده اعزام خواهند شد.

وی افزود: در سال 91 نسبت به سال گذشته تعداد پنج هزار 500 نفر رشد عمره گذاران دانشجو را درداشتیم.

رئیس عمره و عتبات دانشگاهیان کشور با بیان اینکه امسال 47 هزار سهمیه خارج از نوبت توزیع شده است افزود: از این تعداد بیش از 30 هزار نفر به دانشجویان اختصاص داده شد.

فقیهی گفت: ستاد عمره و عتبات دانشجویان باید آسان، ارزان و با کیفیت باشد وکاروان های دانشجویی باید دارای مدیر و روحانی توانمندی برخوردارباشند.

وی با بیان اینکه از بین چهار میلیون و 200 هزار  دانشجو برای اعزام انتخاب شدید افزود: این انتخاب شانس نیست بلکه به علت ومعلول و کارهای نیک شما بستگی دارد.

فقیهی به اهمیت این سفر اشاره کرد و افزود: قدر فرصت بدست آمده در این سفر را بدانید که سیک سفر بی نظیر و بی بدیل است.

کد مطلب 1569113

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