به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی عصر چهارشنبه درهمایش عمره دانشگاهیان مازندران افزود: تعداد 300 هزار نفر از دانشجویان در مرحل اول ثبت نام که از این تعداد بیش از 30 هزار و500 نفر به عمره مفرده اعزام خواهند شد.



وی افزود: در سال 91 نسبت به سال گذشته تعداد پنج هزار 500 نفر رشد عمره گذاران دانشجو را درداشتیم.



رئیس عمره و عتبات دانشگاهیان کشور با بیان اینکه امسال 47 هزار سهمیه خارج از نوبت توزیع شده است افزود: از این تعداد بیش از 30 هزار نفر به دانشجویان اختصاص داده شد.



فقیهی گفت: ستاد عمره و عتبات دانشجویان باید آسان، ارزان و با کیفیت باشد وکاروان های دانشجویی باید دارای مدیر و روحانی توانمندی برخوردارباشند.



وی با بیان اینکه از بین چهار میلیون و 200 هزار دانشجو برای اعزام انتخاب شدید افزود: این انتخاب شانس نیست بلکه به علت ومعلول و کارهای نیک شما بستگی دارد.



فقیهی به اهمیت این سفر اشاره کرد و افزود: قدر فرصت بدست آمده در این سفر را بدانید که سیک سفر بی نظیر و بی بدیل است.