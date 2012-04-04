برگزاری دوره D استعدادیابی فوتبال بانوان در اردبیل/اولویت تقویت تیمهای پایه

صمد نوتاش عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از تمرینات تیم فوتبال بانوان استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از فردا با حضور مدرس فدراسیون فوتبال کشور به مدت پنج روز در ورزشگاه تختی اردبیل آغاز می شود.

وی با بیان اینکه مدرس این دوره یکی از مدرسان برتر فدراسیون فوتبال کشور است، تصریح کرد: این دوره با حضور 24 نفر از مربیان فوتبال بانوان استان با تدریس لیلا وقاری برگزار می شود که از برترین مدرسان دوره استعدادیابی فوتبال بانوان کشور است.

رئیس هیئت فوتبال استان با اشاره به تلاشهای بانوان فوتبالیست اردبیل اضافه کرد: بانوان فوتبالیست استان تمرینات خود را به صورت مرتب انجام می دهند و حاصل این تمرینات موفقیت بانوان فوتبالیست را در پی دارد.

وی با بیان اینکه چند تن از بانوان فوتبالیست استان در دوره های مختلف به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان دعوت شده اند، یادآور شد: ساناز قدیرزاده، زهرا منوچهری و صغری فرمانی سه تن از بانوان فوتبالیستهای ملی پوش استان هستند که انتخاب آنها برای تیم ملی نشان از استعداد فوتبال در بانوان استان است.

نوتاش این بازیکنان را شایسته حضور در تیم ملی دانست و افزود: این دو فوتبالیست اردبیلی با تلاشهای صورت گرفته و تمرینات مکرر تاکنون موفقیتهایی برای استان و کشور کسب کرده اند.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت فوتبال برای حضور پررنگ بانوان در ورزش فوتبال متذکر شد: بانوان اردبیلی استعدادهای زیادی در ورزش فوتبال و فوتسال دارند که با برنامه ریزیهای بلند مدت برای شکوفایی و دعوت بازیکنان بیشتر از این استان به تیم ملی تلاش می شود.

فوتبالیستهای نونهال اردبیل به اردوی تیم ملی دعوت شدند

رئیس هیئت فوتبال استان همچنین از دعوت سه نفر از بازیکنان نونهال و به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نونهالان خبر داد و گفت: سه بازیکن نونهال اردبیلی که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند برای آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی نونهالان نونهالان زیر 14 سال کشور دعوت شده اند.

وی با بیان اینکه آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نونهالان زیر 14 سال کشور برای اعزام به کشور پاکستان برگزار می شود، اضافه کرد: این اردو از 17 فروردین به مدت چهار روز در کمپ تیمهای ملی تهران برگزار می شود و رضا کریمی و آرش شهامتی نژاد از تیم نونهالان شهرداری اردبیل و فرید ندایی از تیم نونهالان پارس آباد به این اردو دعوت شده اند.

نوتاش عنوان کرد: تیم ملی نونهالان زیر 14 سال کشور روز 20 فروردین ماه به مدت 10 روز جهت شرکت در فستیوال مرکز و جنوب آسیا به کشور پاکستان اعزام می شود که وجود سه بازیکن از استان اردبیل نشان از پتانسیل فوتبال استان است.

وی با بیان اینکه دعوت این بازیکنان نشان از استعداد بالای فوتبال در استان اردبیل است، گفت: رضا کریمی، فرید ندایی و آرش شهامتی نژاد سه تن از فوتبالیستهای نونهال و با تکنیک اردبیل هستند که در دوره های مختلف به اردوی تیم ملی دعوت شده و سابقه کاپیتانی در تیم ملی را دارند.

رئیس هیئت فوتبال استان دعوت سه بازیکن از استان به تیم ملی نونهالان را موفقیت در خور شان فوتبال استان دانست و عنوان کرد: برای این اردو 22 نونهال فوتبالیست از سراسر کشور دعوت شده اند که تنها از سه استان اردبیل، تهران و هرمزگان سه بازیکن به تیم ملی دعوت شده اند و با توجه به اینکه در کشور بیش از 30 استان وجود دارد، سهم استان اردبیل بیش از سایر استانهای کشور است.

وی فوتبالیستهای اردبیلی را دارای تکنیک بالایی دانست و تاکید کرد: عشق و علاقه به فوتبال در تک تک نونهالان اردبیلی دیده می شود که شاید عمده ترین دلیلش الگوگیری از فوتبالیستهای بزرگی است که در این استان پرورش یافته و نماد فوتبال استان و کشور شده اند.

نوتاش تلاش مربیان رده های پایه را قابل تقدیر دانست و افزود: مربیان رده های پایه در اردبیل با کمترین امکانات و حقوق و مزایا با علاقه خاص به تعلیم فوتبالیستهای نوجوان و نونهال می پردازند که حرکتی در خور ستایش است.

به گفته این مسئول در بازدید از مدارس فوتبال اردبیل استعدادهای رده های پایه به وضوح مشاهده می شود و در آینده برنامه هایی برای استعدادیابی بازیکنان رده های پایه اجرا شود.

