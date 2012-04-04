آبرسانی به خلیل شهر بهشهر 30 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده عصر چهارشنبه در بازدید از مراحل آبرسانی خلیل شهر بهشهر افزود: برای اجرای این پروژه 30 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال 89 انجام شده افزود: احداث دو باب مخزن هزار و 500 و 600 متر مکعبی، حفر و تجهیز یک حلقه چاه با پیش بینی آبدهی 20 لیتر در ثانیه، احداث خط انتقال به طول هزار و 400 متر و احداث دوواحد ایستگاه پمپاژ با هدف رفع مشکل کمبود آب در دست اجرا است.

حسین زاده گفت: در صورت تخصیص 12 میلیارد ریال اعتبار این پروژه طرح آبرسانی به خلیل شهر در سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به تأمین اعتبار 12 میلیارد ریالی باقیمانده این طرح تصریح کرد: این پروژه تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی افزود: احداث چهار باب مخزن به حجم دو هزار مترمکعب، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، احداث خط انتقال آب به طول هشت کیلومتر و احداث دو واحد ایستگاه پمپاژ به منظور مقابله با بحران کمبود آب آشامیدنی شهر خلیل شهر اجرا خواهد شد.

احمد علی مقیمی، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت ابفای شهری استان در چند سال گذشته تاکنون پیشرفت خوبی در آبرسانی به مناطق مختلف استان داشته است.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم با تخصیص به موقع اعتبارات لازم درجهت آبرسانی با شهروندان موفق باشیم.