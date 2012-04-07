مصطفی کیائی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما اکران نوروز را از دست دادیم به همین دلیل فکر میکنم بهترین زمان برای اکران عمومی فیلم "ضدگلوله"عید فطر است.
وی درباره پروانه ساخت فیلم تازهاش با عنوان "آقازادهها" هم گفت: متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز ساخت این فیلم را هنوز صادر نکردهاست. البته منتظریم به همراه مسعود جعفری جوزانی تهیهکننده کار بازهم با ارشاد وارد مذاکره شویم.
این کارگردان ادامه داد: من قصد داشتم به معضل اجتماعی آقازادهها در جامعه بپردازم. اما متاسفانه با وجود شعارهایی که مسئولان ارشاد میدهند اما محافظهکاری کردند و مجوز صادر نشد.
وی عنوان کرد: البته فیلمنامه دیگری با عنوان "رای سوخته" دارم که درباره انتخابات مجلس در یک روستا است. اگر مجوز "آقازادهها" صادر نشود سراغ آن میروم.
کیائی تاکید کرد: جالب است معاون امور سینمایی در اختتامیه جشنواره فجر عنوان کرد کسانی که از این رویداد جایزه میگیرند آثارشان در اکران مورد حمایت قرار میگیرد و برای مجوز فیلم بعد نیز مشکلی نخواهند داشت. اما چنین اتفاقی برای ما نیافتاد.
نظر شما