به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم مشایخی عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان فرهنگی و محققان بندر سیراف اظهار داشت: سیراف مهد تمدن‌های بزرگ بشری است که قدمت و سابقه آن از بسیاری بندرهای تاریخی دنیا بیشتر است و همت‌ها باید برای معرفی این بندر تاریخی بسیج شود.

وی ادامه داد: بندر سیراف به شماره 1348 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده که از مسئولین می‌خواهیم در بیشتر به شهر سیراف و احداث سالن اجتماعات در این بندر باستانی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس بنیاد بوشهرشناسی اضافه کرد: بندر سیراف از افتخارات خلیج فارس است و نام این بندر باستانی همواره با افتخار یاد شده است. سیراف یکی از قطب‌های مهم تجارت دریایی در زمان ساسانیان و اوایل اسلام تا دوره سلجوقیان است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی در ادامه به فعالیت‌های بنیاد بوشهرشناسی اشاره کرد و افزود: این بنیاد با 20جلد کتاب آغاز به کار کرد ولی اکنون 20 هزار جلد کتاب در زمینه ایران‌شناسی در این بنیاد موجود است.

مشایخی اضافه کرد: بیش از 4 هزار سند تاریخی توسط بنیاد بوشهرشناسی جمع‌آوری شده است که این اسناد با کمک خانواده‌های قدیمی بوشهر مانند آل عصفور و بلادی جمع‌آوری شده که از موفقیت‌های این بنیاد است.

وی از راه‌اندازی بانک مشاهیر و فرهیختگان استان بوشهر خبر داد و افزود: تدوین بانک تصاویر بوشهر و کتاب مساجد دیرینه سال نیز از دیگر فعالیت‌های ارزشمند این بنیاد در سال‌های گذشته است.