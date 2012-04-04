ایجاد شکاف برای انجراف آب گرگان رود/ آسیب دیدگی پل تاریخی نیاز به بررسی دارد

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تلاشیم تا با ایجاد شکاف و کانال انحرافی، میزان بالا آمدن آب رودخانه را ثابت نگه داریم.

وی اظهار داشت: پیش بینی ها بر این است تا ظهر فردا بالا آمدن آب رودخانه ادامه یافته و از بعد از ظهر فردا آب فروکش کند.

وی عنوان کرد: روز چهارشنبه جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه با مدیریت استاندار گلستان برگزار و تصمیمات لازم اخذ شد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان بیان داشت: بیشترین میزان آبگرفتگی در روستای سقر گزارش شده است و در حال حاضر آبگرفتگی جدیدی گزارش نشده است.

حسام با اشاره به برخی شایعات درباره آسیب دیدگی پل تاریخی آق قلا گفت: در حال حاضر نمی توان اظهار نظری در این باره انجام داد.

وی بیان داشت: برخی معتقدند آسیب دیدگی پل تاریخی قبل از آبگرفتگی نیز وجود داشت و برخی نظری دیگر دارند ولی در حال حاضر پایه های پل پوشیده از آب است و نمی تواند اظهار نظر کرد.

حسام عنوان کرد: همچنین مدارس مناطق دچار آبگرفتگی باز بوده و تحصیل در این منطقه ادامه دارد.