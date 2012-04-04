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۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۲۱

قناعت:

2700 هکتار از اراضی آق قلا زیر آب رفت

2700 هکتار از اراضی آق قلا زیر آب رفت

آق قلا - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: حدود دو هزار و 700 هکتار از اراضی شهرستان آق قلا در حاشیه گرگان رود زیر آب رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران در آق قلا افزود: با ایجاد کانالهای موقت و زهکش ها، سعی شد تا آب گرگان رود منحرف شود.

وی اظهار داشت: بالا آمدن سطح آب گرگان رود خسارتی را به کشاورزان منطقه وارد کرده است و دستگاه اجرایی نیز تلاشهایی تاکنون داشته اند.

وی عنوان کرد: با تلاش دستگاههای اجرایی، وضعیت و مشکل ایجاد شده به وضعیت بحرانی تبدیل نشده است و شرایط مدیریت شده است.

استاندار گلستان گفت: هر چند اقدامات لازم برای حل مشکل ایجاد شده انجام شده ولی نیاز به مساعدت سازمانها و وزارتخانه هاست.

کد مطلب 1569163

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