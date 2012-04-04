2700 هکتار از اراضی آق قلا زیر آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در حاشیه ستاد مدیریت بحران در آق قلا افزود: با ایجاد کانالهای موقت و زهکش ها، سعی شد تا آب گرگان رود منحرف شود.

وی اظهار داشت: بالا آمدن سطح آب گرگان رود خسارتی را به کشاورزان منطقه وارد کرده است و دستگاه اجرایی نیز تلاشهایی تاکنون داشته اند.

وی عنوان کرد: با تلاش دستگاههای اجرایی، وضعیت و مشکل ایجاد شده به وضعیت بحرانی تبدیل نشده است و شرایط مدیریت شده است.

استاندار گلستان گفت: هر چند اقدامات لازم برای حل مشکل ایجاد شده انجام شده ولی نیاز به مساعدت سازمانها و وزارتخانه هاست.