به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20:05 امروز چهارشنبه تیم فوتبال پرسپولیس ایران در ورزشگاه الغرافه مهمان تیم قطری بود که در پایان برابر میزبان خود به پیروزی 3 بر صفر دست پیدا کرد.

در این دیدار که به قضاوت داوری از عمان برگزار شد پرسپولیس با ترکیب آسمیر آودوکیچ، محمد نصرتی، شیث رضایی، مهرداد پولادی، حمیدرضاعلی‌عسگر، سامان آقازمانی(38 مازیار زارع)، محمد نوری، امیرحسین فشنگچی(66 جواد کاظمیان)، علی کریمی، غلامرضا رضایی(84 حسین بادامکی) و‌ ایمون زاید به میدان رفت و خیلی زود به دو گل رسید.

در حالی که هنوز بازی روال عادی خود را پیدا نکرده بود غلامرضا رضایی در دقیقه 3 دروازه حریف را باز کرد و دو دقیقه بعد ایمون زاید با شوتی نه چندان محکم که به پای مدافعان الغرافه برخورد کرد، دومین گل سرخپوشان را به ثمر رساند. در ادامه الغرافه که فرهاد مجیدی را در ترکیب خود داشت حملات جسته و گریخته ای را روی دروازه نماینده ایران انجام داد اما در پایان نیمه اول راه به جایی نبرد تا پرسپولیس با پیروزی 2 بر صفر به رختکن برود.

در نیمه دوم دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند و پرسپولیس بیشتر در اندیشه حفظ نتیجه بود اما یک تعویض خوب از مصطفی دنیزلی باعث شد جواد کاظمیان که به جای فشنگچی وارد زمین شده بود در دقیقه 72 سومین گل سرخپوشان را وارد دروازه الغرافه کند. فرهاد مجیدی نیز که در این دیدار صاحب موقعیتی نشده بود در دقیقه 78 از بازی بیرون رفت.

صحنه ای از جدال فرهاد مجیدی و محمد نصرتی

در دیگر دیدار همزمان گروه چهارم که در امارات برگزار شد تیم های فوتبال الشباب امارات و الهلال عربستان به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست پیدا کردند. "کیل" در دقیقه 37 برای الشباب گل زد و "بیونگ سو" در دقیقه 70 برای الهلال گل زد.