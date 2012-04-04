  1. ورزش
۱۶ فروردین ۱۳۹۱، ۲۲:۱۴

محمد عباسی خبر داد:

مجوز فعالیت علی کفاشیان از سوی هیئت دولت صادر شد

مجوز فعالیت علی کفاشیان از سوی هیئت دولت صادر شد

وزیر ورزش و جوانان از صدور مجوز فعالیت علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت ضمن اعلام این خبر گفت: هیئت دولت مجوز فعالیت علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال را صادر کرد و ایشان دیگر مشکل قانونی برای ریاست فدراسیون فوتبال نخواهد داشت.

علی کفاشیان رئیس چهار سال گذشته فدراسیون فوتبال پس از برگزاری انتخابات روز 15 اسفندماه سال 90 مجددا به عنوان رئیس انتخاب شد اما سازمان بازرسی اعلام کرد وی بازنشسته است و طبق قانون نمی تواند در فدراسیون فعالیت کند که با صادر شدن مجوز از سوی هیئت دولت دیگر مشکلی نخواهد داشت.

کد مطلب 1569185

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