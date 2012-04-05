افتخارآفرینی دانش آموزان مازنی در مسابقات نقاشی سازمان جهانی بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، همتا یزدانی امیری رتبه اول از قائم شهر، هادی یزدانی امیری رتبه دوم از قائم شهر و شیدا پورداداش امیری از بابل رتبه چهارم مسابقه بین المللی نقاشی سازمان جهانی بهداشت در سال 2012 را به دست آوردند.

مسابقه نقاشی هرساله در راستای توجیه و تفهیم شعار جهانی بهداشت در روز جهانی سلامت ویژه سنین 8 تا 18 سال با محوریت شعار سال برگزار می شود.



امسال مسابقه بین المللی نقاشی سازمان جهانی بهداشت با محوریت شعار این سازمان در سال 2012 میلادی باعنوان سلامت و سالمندی برگزار شد.



آثار هشت دانش آموز ایرانی در مسابقه منطقه ای برنده شدند که برای سومین سال متوالی بوده دانش آموزان مازندرانی رتبه های برتر را بدست می آوردند.



مسابقه نقاشی روز جهانی سلامت که فروردین ماه امسال در دفتر منطقه ای سازمان واقع در قاهره مصر برگزار شد در میان شرکت کنندگان از 23 کشور منطقه مدیترانه شرقی، سه اثر از دانش آموزان مازندرانی در گروه های سنی مختلف موفق به کسب رتبه های اول تا چهارم در این منطقه شده که جوایز آنها از طریق دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران اهدا شد.

همتا یزدانی امیری دانش آموز پایه پنجم مدرسه عفت قائم شهر در گروه سنی 10 تا 11 سال رتبه اول، هادی یزدانی امیری دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدرسه شهید محسنی قائم شهر در گروه سنی 12 تا 13سال رتبه دوم و شیدا پور داداش امیری دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدرسه تربیت بابل در گروه سنی 12 تا 13 سال رتبه چهارم را به دست آوردند.