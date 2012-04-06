احتمال توقف فروش نفت ایران به شل/ فروش نفت به یونان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت انگلیسی- هلندی شل یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران است به طوری که تا پیش از افزایش تحریمها به طور متوسط روزانه بین 150 تا 200 هزار بشکه نفت ایران به این شرکت چند ملیتی فروخته شده است.

همزمان با افزایش تحریم‌های خصمانه اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران، فروش روزانه نفت خام به این شرکت انگلیسی – اروپایی با مشکلاتی همراه شده است به طوریکه با تحریم "سوییفت" شرکت نفتی رویال داچ شل برای عمل به قراردادهای نفتی خود با ایران دچار مشکلات متعددی شده است.

بر این اساس در شرایط فعلی این شرکت انگلیسی – هلندی اخیرا برای پرداخت مبالغ مالی خرید نفت خام از ایران دچار مشکلاتی است به طوری‌که منابع خبری غیر رسمی از بدهی بیش از یک میلیارد دلاری این مجموعه نفتی به شرکت ملی نفت ایران خبر می دهند.

در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران به شرکت شل به حدود یکصد هزار بشکه در روز رسیده است و این شرکت چند ملیتی برای معافیت از تحریم‌های نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا مذاکراتی را با دولت انگلیس آغاز کرده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون شرکت شل مبالغ حاصل از خرید چهار محموله بزرگ نفت خام (معادل هشت میلیون بشکه نفت) را به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نکرده است.

در همین حال اخیرا یکی از مدیران شل به رویترز گفته است: شل به سختی در جست و جوی راهی برای پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران است. این امر بسیار حساس و بسیار مشکل است و مدیران بلندمرتبه شل می‌خواهند روابط خوب خود با ایران را نگه دارند و در از تحریم‌ها هم دوری جویند.

از سوی دیگر در حال حاضر مذاکراتی بین شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و مسئولان شرکت نفتی شل برای وصول بدهی بیش از یک میلیارد دلاری نفتی در حال انجام است.

در همین حال اخیرا شرکت ملی نفت ایران مکاتباتی را با این شرکت انگلیسی – هلندی انجام داده است، مبنی بر اینکه اگر این شرکت نفتی راهکاری را برای پرداخت بدهی‌های نفتی ایران ارائه نکند احتمال توقف فروش نفت به این مجموعه وجود دارد.

هم اکنون ظرفیت صادرات روزانه نفت ایران بین 2 تا 2.2 میلیون بشکه در روز است که فروش 100 هزار بشکه نفت به شرکت انگلیسی شل، بخش ناچیزی از سبد نفت صادراتی ایران را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی وضعیت صادرات نفت خام ایران در فروش و صادرات نفت در شرایط مطلوبی قرار دارد به طوریکه هم اکنون ایران هیچگونه نفتی بدون مشتری در خلیج فارس ندارد.

گزارش رسمی امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم حاکی از آن است که در معاملات سوم آوریل 2012 میلادی بهای نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای آسیایی با افزایشی حدود 2 دلاری به ازای هر بشکه همراه بوده است.



احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم پیشتر در پاسخ به مهر در تشریح شروط اصلی ایران برای فروش نفت به برخی از کشورهای اروپایی، گفته بود: امضای قراردادهای بلند مدت 3 تا 5 ساله، حذف هرگونه پیش شرط از قراردادهای فروش و پرداخت به موقع منابع مالی حاصل از فروش نفت از مهمترین شروط جدید ایران برای صادرات نفت است.



معاون وزیر نفت درباره شرایط فروش نفت به شرکت‌های انگلیسی همچون شل و BP انگلیس تاکید کرده بود: اگر این شرکت‌ها خواستار خرید نفت خام از ایران باشند و تعهد دهند که نفت ایران را به فرانسه و انگلیس منتقل نکنند حاضر به امضای قراردادهای نفتی با آنها هستیم.

در همین حال، ایران در روزهای اخیر صادرات نفت به شرکتهای بزرگ نفتی یونان را به دلیل عدم توانایی در پرداخت پول قطع کرده است.