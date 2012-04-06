اهدای عضو جوان مرگ مغزی/ پایان عملیات اسکن آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بیمار که در بیمارستان نکویی قم بستری بود پس از تشخیص مرگ مغزی و اخذ رضایت خانواده برای پیوند اعضا به تهران منتقل شد.



بیمار پسر جوانی 29 ساله به نام علی داودآبادی بود که چندی پیش براثر وقوع تصادفی دلخراش به مدت هفت روز در بخش مراقبت‌های ویژه icu این بیمارستان بستری بود.



پس از تشخیص مرگ مغزی برای این بیمار موضوع اهدا اعضا با خانواده این فرد مطرح شد و با موافقت والدین مراحل انتقال از قم به تهران جهت پیوند اعضا فراهم شد.



با پیوند اعضای این بیمار تعدادی بیمار نیازمند حیاتی دوباره می‌یابند.



اهدای اعضای شش بیمار مرگ مغزی در سال گذشته



این نخستین مورد اهدا اعضا در سال 91 بود و سال گذشته شش مورد بیمار مرگ مغزی جهت پیوند به مراکز پیوند اعضا منتقل شدند.



برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده سپاه علی ابن ابی طالب (ع)



با حضور فرمانده، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قم، فرماندهان، مسئولان رده‌ها و بسیج اقشار مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده سپاه علی ‌بن ‌ابی طالب(ع) برگزار شد و در این مراسم مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به نامگذاری سال جدید، همت، آمادگی و برنامه ریزی صحیح را از ملزومات تحقق اهداف شعار امسال برشمرد.



حجت الاسلام سید حسن اکبری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یکی از مجموعه‌های تحقق بخش منویات مقام عظمای ولایت دانست و اظهار داشت: سپاه پیشگام در عرصه‌های مختلف بوده که پیروزمندانه و با اقتدار پیش می‌رود و سپاه علی بن ابی طالب (ع) نیز با اهدای شهدای گرانقدر خود گام مهمی در این عرصه برداشته است.



سردار مهدوی‌نژاد، فرمانده سپاه علی بن ابی طالب (ع) نیز در ادامه با اشاره به شهدای شاخص سپاه قم در سال گذشته عنوان کرد: خشنودی شهدا در این است که در رهروی راه امام و مقام عظمای ولایت تردید به خود راه ندهیم و باید تلاش کنیم خود را به کمال مطلوب مورد نظر آن‌ها برسانیم.



در این مراسم سید مهدی رضویان پس از 30 سال خدمت در سپاه پاسداران تودیع و دکتر رضا فقیهی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه علی بن ابی طالب(ع) معرفی شد.



پایان عملیات اسکن پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی



معاون آمار و انفورماتیک اداره کل ثبت احوال استان قم با اشاره به اجرای پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی در این استان ابراز داشت: این پروژه در سه شیفت کاری از اواخر مرداد ماه سال 90 در استان قم آغاز شد و در حال حاضر تمامی اسناد هویتی این استان آرشیو الکترونیکی شده است.



وجود یک میلیون و 317 هزار برگ سند هویتی و سجلی



جواد ادیم تصریح کرد: در استان قم یک میلیون و 317 هزار برگ سند هویتی و سجلی وجود دارد که روزانه افزون بر 15 هزار برگ از این اسناد در اداره ثبت احوال شهرستان قم اسکن می‌شد.



وی همچنین افزود: با پیگیریهای مستمر و منظم کمیته راهبردی آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی استان و با تلاش‌های شبانه روزی نیروهای بکار گرفته شده در این پروژه مهم توسط پیمانکاران مربوطه، عملیات اسکن کلیه اسناد ولادت به تعداد یک میلیون و 115 هزار برگ سند و کلیه اسناد فوت استان به تعداد 202 هزار برگ سند موجود در بایگانی اداره ثبت احوال تا تاریخ دهم فروردین ماه سال جاری به پایان رسیده است.



وی در ادامه گفت: عملیات داده آمایی اسناد باقی مانده و ارسال و بارگذاری این اسناد به مرکز داده سازمان ثبت احوال کشور نیز در حال انجام بوده و به زودی به اتمام خواهد رسید.



وی گفت: با اتمام این پروژه برای انجام کارهای مربوط به اسناد، ضرورتی به حضور و یا ارسال مدارک به اداره محل صدور شناسنامه افراد وجود ندارد و دسترسی و بهره برداری از اسناد سجلی به صورت الکترونیکی و مکانیزه صورت می‌گیرد.



وی یکی از مزایای اصلی پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد را افزایش سرعت خدمات رسانی به مراجعان عنوان کرد و گفت: افزایش ضریب امنیت اسناد، صرفه جویی در وقت و هزینه به ویژه هزینه‌های مربوط به مراسلات پستی و بایگانی، حفظ اسناد از خطرات و بلایای طبیعی، جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده‌های متعدد و نیز ارائه کلیه خدمات هویتی در اداره محل سکونت افراد بدون در نظر گرفتن محل صدور شناسنامه آن‌ها از دیگر مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد است.



رشد 22 درصدی اسکان زائران در مراکز آموزشی



رئیس اداره تعاون و رفاه کارکنان آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: در این راستا همچنین علاوه بر آماده سازی تجهیزات سنوات سال قبل تعداد قابل توجهی یخچال، تلویزیون، آبگرمکن، آبسردکن، فرش، موکت، پتو، وسایل تنظیف و مواد بهداشتی نیز تهیه و در بین مدارس مجری طرح توزیع شد.



رضا افشاری‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خودگفت: امسال نیز پایگاه‌های پذیرش زائران در استان قم به منظور تکریم و جلوگیر ی ازاتلاف وقت زائران محترم دستگاه شماره زن و نوبت دهی را نصب کردند که از این طریق در روند پذیرش، نظم خاصی حاکم شده بود.



وی تاکید کرد: حدود 20 برنامه فرهنگی، ورزشی و تفریحی با موضوعات متنوع از جمله توزیع تقویم زائر، کتاب، پازل صفحه بازی، CD انیمیشن، بروشور و نقشه‌های راهنمای زائر، توزیع بلیط رایگان استخر فرهنگیان برای سه سانس در روز، برگزاری مسابقه آشنایی با امامزادگان و اماکن تاریخی و زیارتی، توزیع تعداد قابل توجهی قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح، آشنایی با شهر مقدس قم، اسفتائات، برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، کتابخانه‌های کلاسی قفسه باز، حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکرو ایستگاه بازی کودکان از دیگر برنامه‌هایی بود که در تعطیلات و در زمان اسکان فرهنگیان انجام شد.



وی در پایان صحبت‌های خود با توضیح اینکه چهار پایگاه اطلاع رسانی، هفت پایگاه پذیرش و چهار پایگاه طبخ و توزیع غذا در سطح شهر قم در مدت فعالیت ستاد اسکان در خدمت زائران محترم بودند ادامه داد: با تلاش شبانه روزی عوامل ستادی و اجرایی تعداد 297 هزار و 655 نفر در قالب 64 هزار و 708 خانوار در فضاهای اقامتی آموزش و پرورش اسکان گرفتند که این آمار در مقایسه با سال گذشته حدود 22 درصد افزایش داشته است.