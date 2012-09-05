اظهار نظر جوانمردی، شیرمردی و نعمتی پس از کسب مدال برنز پارالمپیک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، تیم تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران شامگاه امروز چهارشنبه در دیدار رده بندی مسابقات ریکرو تیمی بازی‌های پارالمپیک لندن با برتری مقابل تیم ایتالیا به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

زهرا جوانمردی یکی از اعضای این تیم پس از کسب مدال برنز به خبرنگاران گفت: عملکرد خیلی خوبی داشتیم و عالی کار کردیم. کسب مدال برنز حق ما بود چرا که تیمی منسجم داشتیم. خوشحالم که در این دوره از بازی ها مدال برنز گرفتیم و سربلند به ایران برمی گردیم.

جوانمردی که از شدت شوق کسب این موفقیت اشک می ریخت خاطرنشان کرد: دخترم از من قول گرفته بود که مدال بگیرم و خوشحالم به قولم عمل کردم.

زهرا نعمتی دیگر عضو تیم ملی بانوان ایران نیز با بیان اینکه این مدال حاصل تلاش همه بود گفت: وقتی تیم آقایان باخت خیلی ناراحت شدیم اما این مدال را به همه مردم ایران تقدیم می کنیم. بعد از باخت آقایان تمام انرژی مان را گذاشتیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم که خدا را شکر به این مهم رسیدیم.

وی با اشاره به حضور تیم بانوان ایران با حجاب اسلامی گفت: حضورم ما با این پوشش برای همه جالب بود. حتی یک آمریکایی به ما گفت که شما با این حجاب و چنین شرایطی چطور رقابت می کنید که من هم گفتم نه تنها رقابت می کنیم بلکه رکورد هم می زنیم.

صدیقه شیرمردی نیز در مورد کسب مدال برنز ایران گفت: طبیعی است که مدال طلا از برنز بهتر است اما مدال برنز پارالمپیک هم کم ارزش نیست. من بیماری داشتم و نگران بودم که نتوانم رقابت خوبی داشته باشم اما خدا را شکر موفق شدیم.

این عضو تیم ملی تیروکمان ایران با ابراز خوشحالی از کسب مدال برنز در بازی های پارالمپیک گفت: این مدال را تقدیم می کنم به خواهرم که 10 ماه است به خاطر معلولیت ذهنی در آسایشگاه حضور دارد.