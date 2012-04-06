مشاوره راهبرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری عصر پنجشنبه در جمع کارکنان مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان گلستان بر گسترش مراکز مشاوره در یگان های انتظامی تأکید کرد.

وی گفت: نیروی انتظامی به دلیل ارتباط ملموس سازمانی با مجرمین و بزهکاران اجتماعی از اطلاعات غنی و منحصر به فردی برخوردادر است که این ویژگی خلأ یک سیستم تربیتی خدماتی که به صورت عملی و کار آمد در سطح ناجا کاملأ محسوس می شد مراکزی که در مسیر حفظ نظم و انضباط و پیشگیری از آسیب های اجتماعی قدم بر دارد.

سرهنگ ساوری ادامه داد: از طرف نیروی انتظامی بخش جدا نشدنی از زندگی فردی، گروهی، خانوادگی و اجتماعی مردم است و این مراکز مشاوره که زیر چتر نیروی انتظامی وجود دارد موجب می شود مردم با خاطر جمع و امنیت خاطر به آنجا مراجعه کنند و مطمئن باشند که از حقوقشان محافظت می شود.

وی ویژگی منحصر به فرد مراکز مشاوره در نیروی انتظامی را کمک به پیشگیری از وقوع و بروز جرائم عنوان کرد و افزود: این خصوصیت می تواند ماهیت مراکز مزبور را از سایر مراکز و نهادهای مشابه حمایتی متمایز سازد.