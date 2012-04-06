آمریکا دیگر قدرت برتر نیست/ لزوم اطاعت از رهبری در مورد رابطه با آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌ های این هفته نمازجمعه ابرکوه اظهار داشت: برخی سابقه ‌داران نظام در زمینه رابطه با آمریکا از ولایت فقیه جلو زده ‌اند و در حالی که ایشان رابطه با آمریکا را به صلاح کشور نمی ‌دانند، آنها در اظهارات و مصاحبه‌ های خود از رابطه با آمریکا دم می ‌زنند.

وی با اشاره به سالروز قطع رابطه با آمریکا افزود: ما به حسب اعتقاد و نیز تجربه بر این باوریم که روز قطع رابطه با آمریکا، روز عنایت بزرگ خدا به ملت ایران است.

حسینی تاکید کرد: مشروعیت نظام اسلامی به اصل مترقی ولایت فقیه است و ولایت ‌پذیری از اصول مسلمی است که مراجع عظام تقلید هم بر آن تاکید دارند.

وی افزود: وقتی ولی فقیه همچنان رابطه با آمریکا را رابطه مظلوم با ظالم می ‌داند و گفتگو با آمریکا را به صلاح ملت بزرگ ایران نمی‌ داند، چرا بعضی از سابقه ‌داران نظام از ولایت جلو می‌ زنند و حداقل فکری برای حفظ سابقه خودشان نمی ‌کنند و هنوز بر این باورند که آمریکا قدرت برتر دنیاست.

حسینی با بیان اینکه آمریکا امروز به یک ببر کاغذی تبدیل شده و دیگر قدرت برتر جهان نیست، افزود: این جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران است که تاثیرگذار در سیاست‌ های جهانی و حتی ناکام کننده سیاست‌ های آمریکاست.

حسینی یادآور شد: ملت ایران تاکنون از این روباه مکاره و عقرب جراره نفعی جز آسیب‌ رسانی، بدخواهی، توطئه و شرارت، تحریم و فشار و آتش افروزی علیه خود، سودی نبرده است.

وی همچنین با گرامیداشت روز فناوری هسته ای تاکید کرد: دشمنان و مثلث شوم آمریکا، انگلیس و اسرائیل که سرآمد بدخواهان ملت ایران هستند در اقدامی کورکورانه، دانشمندان هسته‌ ای ما را به شهادت رساندند تا به خیال خام خود با این پیشرفت ‌ها مقابله کنند، اما سرانجامی جز ناکامی خود و وسیع ‌تر شدن ابعاد فعالیت‌ های هسته ‌ای ایران نیافتند.

حسینی تاکید کرد: ایران همواره حسن نیت خود را نشان داده و در‌های کشور همواره به روی بازرسان بین‌ المللی باز گذاشته شده و در هر فرصت برای گفتگو با گروه 1+5 اعلام آمادگی کرده است و اکنون نیز در آستانه دور جدید مذاکرات هستیم.

وی ادامه داد: با این وجود منطق آنها جز زورگویی، تحریم و فشار نیست زیرا آنها نمی ‌خواهند کشور ما در گردونه کشورهای هسته‌ ای باشد.