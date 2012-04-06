نشست سازمان ملل درباره سوریه/ گزارش عنان و تعهدات دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته نشستی را برگزار کرد و طی آن گزارش کوفی عنان نماینده ویژه این سازمان و اتحادیه عرب در سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه مبتنی بر توقف خشونت تحت نظارت سازمان ملل و عقب نشینی نیروهای نظامی از شهرها و ارسال کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده، آزادی بازداشت شدگان و نیز صدور مجوز برگزاری اعتراضات تظاهرات مسالمت آمیز است.

در این جلسه "بشار الجعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل متحد نیز حضور داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، کوفی عنان ابتدا بر ضرورت احترام به استقلال و حاکمیت سوریه و حفظ وحدت اراضی این کشور در هر راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه تاکید کرد.

وی اعلام کرد که توقف خشونت ها در سوریه مهمترین و ابتدایی ترین هدف ماموریت او در سوریه است و پس از آن پیشبرد روند سیاسی و گفتگوهای ملی فراگیر نمایندگان دولت و مخالف سوریه است.

عنان همچنین اظهار داشت که دولت سوریه متعهد شده نیروها و تجهیزات نظامی خود را از مناطق مسکونی خارج کند. نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه در ادامه گفت: دولت سوریه نیروهای خود را از 3 منطقه ادلب، الزبدانی و درعا به خارج شهرها منتقل خواهد کرد.

در همین حال سخنگوی کوفی عنان اعلام کرد: انتظار می رود آتش بس در سوریه حداکثر تا 48 ساعت پس از 10 آوریل برقرار شود که این تاریخ ضرب الاجل تعیین شده برای این اقدام به شمار می رود.

بشار الجعفری از جمله حاضران در این نشست ضمن تاکید بر اینکه دمشق به عقب نشینی نیروهای ارتش از شهرها و عدم استفاده از سلاح های سنگین پس از 10 آوریل متعهد است گفت: کوفی عنان تضمینی از جانب مخالفان درباره عدم سوء استفاده از خروج نیروهای ارتش از داخل شهرها نگرفته است.

وی در تکمیل صحبت های خود گفت: خروج سلاح های سنگین ارتش سوریه از مناطق مسکونی از 10 آوریل آغاز می شود اما ما به دنبال تعهدی هستیم که به موجب آن در صورت پایبندی دولت سوریه به توقف خشونت ها طرف های دیگر از این وضعیت سوء استفاده نکنند لذا تمامی طرف ها باید در این رابطه تعهد کتبی دهند.

از سوی دیگر "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بار دیگر تاکید کرد که هیچ تصمیمی برای دخالت نظامی در سوریه ندارد. وی اعلام کرد که راهکار حل مسئله سوریه باید سیاسی باشد نه نظامی

تلاش های کوفی عنان برای حل بحران سوریه و همکاری دولت سوریه با طرح ها و پیشنهادات عنان در حالی صورت می گیرد که کشورهای غربی و عربی همواره به دنبال مانع تراشی بر سر راه این تلاش ها هستند.

برگزاری کنفرانس استانبول و تصمیمات ضد سوری اتخاذ شده در آن همچون شناسایی مخالفان سوری و کمک مالی به آنها به خوبی گواه این مطلب است که غرب و بسیاری از کشورهای عربی تنها به دنبال سقوط نظام بشار اسد هستند.