لزوم ارائه گزارشهای دقیق از مشکلات استان هرمزگان در سفر هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به دستگیری دزدان دریایی و آزادی یک کشتی تجاری توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: این حرکت غرور آفرین نیروی دریایی شاخ دزدان دریایی را شکست و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریا را به دنیا نشان داد.

وی ادامه داد: هرچند کشورهای مستکبر دنیا در خصوص اقتدار دریایی ایران خود را به کوری و کری زده اند اما نیروی دریایی کشورمان بدون اعتنا به دشمنان برای ایران عزت آفرینی می کند.

لزوم توجه به جایگاه سالمندان

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه به روز جهانی سلامت و بهداشت اشاره کرد و افزود: در روز جهانی سلامت امسال دنیا به سالمندان توجه ویژه ای داشته که این نشان دهنده این است که ما باید نگاه خود نسبت به سالمندان را تغییر دهیم.

نعیم آبادی سالمندان را افرادی هنرمند دانست که توانسته اند با یک زندگی خوب و سالم به سنین بالا برسند و به جوانان توصیه کرد از تجربه سالمندان در سالم زیستن استفاده کنند.

وی با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ اسلامی، تصریح کرد: حضرت امام صادق (ع) احترام به سالمندان را احترام به خدا می دانند که این حدیث نشان دهنده توجه دین مبین اسلام به جایگاه سالمندان در جامعه است.

خطیب نماز جمعه بندرعباس تاکید کرد: باید فرهنگ غنی اسلام در خصوص احترام به سالمندان در جامعه احیا شود چون برای یافتن میزان درک اجتماعی مردم یک جامعه، باید جایگاه سالمندان در آن جامعه را مورد بررسی قرار داد.

دفاع از حقوق هسته ای

نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته ای، اظهار داشت: دشمنان نه تنها با انرژی هسته ای بلکه با تمامی پیشرفتهای علمی کشورمان مخالف هستند چون آنها چشم دیدن جامعه ای زنده که با قدرت نفس می کشد را ندارند و می خواهند ملتها مرده باشند و هیچ پیشرفتی نکنند.

وی اضافه کرد: اما به کوری چشم دشمنان ملت ایران همچنان در مقابل تمامی شیطنتهای استکبار مردانه می ایستد و از حق مسلم خود در دستیابی به فناوری هسته ای دفاع می کند.

مسئولان آمار دقیقی از مشکلات ارائه دهند

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به سفر استانی هیئت دولت به هرمزگان در هفته آینده، عنوان کرد: مسئولان استان هرمزگان باید در این سفر آمار دقیقی از پیشرفتها و ضعفها و مشکلات استان هرمزگان ارائه دهند تا تصمیمات درستی برای رفع مشکلات گرفته شود.

نعیم آبادی به مشکل اشتغال در هرمزگان اشاره کرد و افزود: مسئولان باید علاوه بر آماری که از ایجاد اشتغال در استان هرمزگان ارائه می دهند آماری هم از شغلهای از دست رفته و کارخانه هایی که بر اثر تصمیمات نادرست تعطیل شده اند ارائه دهند تا در سفر هیئت دولت به هرمزگان برای رفع مشکل بیکاری چاره اندیشی شود.

وی تصریح کرد: مسئولان باید در خصوص مسائلی همچون شغلهای از دست رفته، ویرانی پیازهای کشاورزان هرمزگانی و همچنین عدم توجه به رفع مشکل خورهای بندرعباس گزارشات دقیقی ارائه دهند تا در سفر استانی دولت نقاط ضعف هرمزگان برطرف شود نه اینکه مشکلات همچنان پابرجا بمانند.

امام جمعه بندرعباس همچنین با گرامیداشت سالگرد شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی و شهید مرتضی آوینی، رفتار و عملکرد این دوشهید را الگوی مناسبی برای جامعه دانست.