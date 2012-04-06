هیئت کشتی مازندران به دنبال شناسایی پدیده های این رشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ناظری افزود: کمیته نوجوانان هیئت کشتی مازندران، نخستین اردوی متمرکز نوجوانان مازندران در روزهای آغازین سال جدید و با حضور حدود 50 آزاد کار را زیرنظر مربیان با تجربه استان در خانه کشتی ساری برپا کرد.



وی افزود: در این مدت تیم کشتی آزاد نوجوانان مازندران برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی، تمرین های خوبی را پشت سر گذاشتند و از هر حیث آماده شرکت در رقابتهای انتخابی تیم ملی در مشهد هستند.



مربی با تجربه مازندرانی ادامه داد: هیچ مشکلی از این بابت در اردوی نوجوانان وجود ندارد و در مشهد مقدس در رقابتهای انتخابی تیم ملی پدیده های تازه ای را ازمازندران خواهیم دید.



ناظری افزود: پیکره نوجوانان مازندران به نسبت سال گذشته تغییرات زیادی داشته ولی مازندران یک استان کشتی خیز است و به خوبی جای چهره هایی مثل شیخی و ضیایی اکنون پر شده است.



وی تصریح کرد: به دلیل تعدد تمرینات شناخت خوبی از چهره های جدید کشتی مازندران داریم و مطابق انتظار به مدال می رسیم.



مسئول کمیته نوجوانان هیئت کشتی مازندران ادامه داد: مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان روزهای 21 تا 23 فروردین ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.



ناظری ادامه داد: اردو تیم منتخب کشتی استان تا پیش از اعزام درخانه کشتی مازندران ادامه خواهد داشت.

