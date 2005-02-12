سولانا : نظاميان آلمان مي توانند در صلح خاورميانه موثر باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، " خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي درادامه گفتگو با روزنامه بيلد ام زونتاگ تصريح كرد : نيروهاي نظامي آلمان در قالب نيروهاي ناتو مي تواند در حل بحرانهاي بين المللي موثر واقع شود .

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي با اشاره به آتش بس اخير ميان گروههاي فلسطيني و اسرائيلي اظهار داشت : سازمان ملل ، اتحاديه اروپايي و ناتو مي توانند با مشاركت يكديگر روند صلح خاورميانه را تسريع بخشند .

سولانا افزود : آلمان در سالهاي اخير گفتگوهاي خوبي با مقامات گروههاي فلسطيني و اسرائيلي انجام داده است كه مي تواند در اتخاذ سياستهاي بعدي اين كشور در پيشبرد روند برقراري ثبات و امنيت در خاورميانه مفيد باشد .

اين در حالي است كه " ولفگانگ شويبله " معاون حزب دمكرات مسيحي پارلمان آلمان نيز در گفتگويي با همين روزنامه آلماني خاطر نشان ساخت كه نيروهاي حافظ صلح ناتو مي تواند نقش مهمي را در حل بحران خاورميانه ايفا كند .

شايان ذكر است كه اشاره سولانا به نقش مهم برلين در مناقشات خاورميانه ازآن جهت داراي اهميت فوق العاده مي باشد كه آلمان تاكنون در بحران عراق از اعزام نيروي نظامي بشدت پرهيز داشته و فقط ازاعزام كمكهاي غير نظامي پشتيباني كرده است.