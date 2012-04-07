نظر هاشمی رفسنجانی درباره مذاکره با آمریکا بدون تدبیر بیان شد

احمد نجابت در گفتگو با خبرنگارمهر در باره اظهارات هاشمی رفسنجانی مبنی بر اهمیت رابطه با آمریکا گفت: وقتی گفتگوی هاشمی رفسنجانی را خواندم تعجب کردم و نمی دانم چرا وی در سخنان و موضع گیرهای خود شرایط سیاسی را در نظر نمی گیرد، در حالی که مقام معظم رهبری بار دیگر به هاشمی اعتماد و او را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب کردند از این رو باید اعتماد رهبری به خود را حفظ کند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: نمی توان نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد و فتنه های پس از انقلاب بویژه فتنه 88 را نادیده گرفت ضمن آنکه آنها در این 30 سال عزم خود را جزم کردند تا با تحریم و تهدید به ملت و دولت ایران فشار وارد کنند، آیا با چنین کشوری می توان مذاکره کرد؟!



عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: هیچ یک از شخصیت ها و چهره های تاثیر گذار نمی توانند به راحتی جنایت های آمریکا علیه ملت ایران را نادیده بگیریند ولی متاسفانه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را بیان کرد که این مطالب به هیچ وجه قبل توجیه نیست.



نجابت گفت: هر نوع ارتباط و مذاکره با آمریکا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، البته این شورا نظر خود را به مقام معظم رهبری ارائه می دهند و معظم له تصمیم نهایی را اتخاد می کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مذاکره با آمریکا هیچ منفعتی برای ایران نخواهد داشت گفت: آقای هاشمی این منفعت ها را برای ما توضیح دهند تا ما مذاکره کنیم.



نجابت تاکید کرد: هرکس که با الفبای سیاست آشنا باشد موضوع مذاکره با آمریکا را مطرح نمی کند.



وی با اشاره به قدرت ایران در منطقه گفت: اگر هم بخواهد موضوع مذاکره مطرح شود این آمریکایی ها هستند که باید التماس کنند که ما با آنها مذاکره کنیم، نه اینکه یکی از چهره های درون نظام این موضوع را عنوان کند.



این فعال سیاسی با بیان اینکه موضع گیری ها در فضای سیاسی کشور باید هوشمندانه و با تدبیر بیان شود افزود: هاشمی بدون تدبیر این مواضع را تشریح کرد.



به گزارش مهر، هاشمی رفسنجایی در دیدار مسئولان فصلنامه مطالعات بین المللی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این اصل که در سیاست خارجی دوست دائمی و دشمن دائمی وجود ندارد و آنچه که دائمی است منافع ملی است. اگر این را بخواهیم به طور مثال در زمینه رابطه با آمریکا پیاده کنیم، مخصوصاً در دوره حضرت‌عالی، چگونه می‌توان تفسیرش کرد اظهار داشت:" من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم. برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم. در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حیاتتان، اینها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنه‌هایی است که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود... یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می‌کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است. "



انتشار این مواضع هاشمی رفسنجانی با واکنش فعالان سیاسی، تشکل های دانشجویی و روزنامه نگاران مواجه شده است.



