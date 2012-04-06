هفته پنجم کورس بهاره اسبدوانی گنبدکاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها 53 راس اسب ورزشی در هفت دور به مسافت هزار و یک هزار و 550 متر طول به رقابت پرداختند.

در کورس اول اسبهای ورزشی چاندویل با سوارکاری قربان محمد اودک، تمنا با فیض الله رجال و تیزپا با کمال دالیجه عطا، کورس دوم اسبهای دازبانو با عبدالله قللرعطاء، یوکابد با متین آموت و خاطره 2 با ابوطالب چاری زاده و در کورس سوم اسبهای اسکارلت با کمال دالیجه عطا، بای بای تیت با یاسر جرجانی و اندی ماری با نادر صالح پور اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای فیبز با ابوطالب چاری زاده، مجیک میلیون با عبدالرحیم آرمیده و پرنسس دنسر با کمال دالیجه عطاء در کورس پنجم، اسبهای سیلوعت با کمال دالیجه عطاء، دانهیل با مهران علایی قجق و تلاش با آق ویلی بشگرد در کورس پنجم و اسبهای سلتیک با فیض الله رجال، قلیچ خان با محمد خجملی و امپراطور صحرا با قربان محمد اودک در کورس ششم برتر شدند.

همچنین اسبهای مینیاتور با نادر صالح پور، کاریماما با کمال دالیجه عطاء و لردناز با فیض الله رجال در کورس هفتم از دیگر اسبها پیشی گرفتند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، کورسهای سوم و چهارم ویژه اسبهای تروبرود داخلی و وارداتی و سایر کورسها ویژه اسبهای دوخون بوده است.

حکیم ایگدری افزود: در این هفته از رقابتها 296 میلیون ریال به عنوان جایزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.