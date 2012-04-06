توقف اکران فیلم خصوصی/ تکذیب واکنش وزیر ارشاد به اظهارات خطیب جمعه

یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تماس با خبرگزاری مهر، با اعلام خبر توقف اکران فیلم زندگی خصوصی گفت : فیلم نارنجی پوش بعنوان جایگزین این فیلم در سینماهای کشور تعیین شده است . وی یاد آور شد : در این هفته نیز ادامه اکران فیلم گشت ارشاد متوقف و فیلم دیگری جایگزین آن خواهد شد.

این مقام مسئول درباره واکنش های صورت گرفته به فیلمهای گشت ارشاد و زندگی خصوصی در هفته های اخیر گفت: وزیر ارشاد هیچ مطلبی مبنی بر اعتراض یا انتقاد به اظهارات امام جمعه تهران مطرح نکرده‌ است و مطالب منتشر شده به نقل از وی دربرخی رسانه‌ها صحت ندارد.

پس از اکران عمومی دو فیلم زندگی خصوصی و گشت ارشاد و بالاگرفتن اعتراضات عمومی نسبت به ساخت و نمایش چنین فیلم هایی تعداد زیادی از صاحب نظران و نمایندگان مجلس نیز به تقبیح این دو فیلم پرداختند. همچنین دو عضو مجلس خبرگان رهبری همچون آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز در خطبه های نماز جمعه خود به این موضوع اشاره کردند و تولید و پخش چنین فیلم هایی در معاونت سینمایی وزارت ارشاد را لکه ننگ و باعث شرمساری دانستنه و خواستار توقف اکران آن شدند.

با وجود بالا گرفتن این اعتراضات در تعطیلات نوروز، معاونت سینمایی با اشاره به تعطیلی لابراتوارهای خود توقف اکران این دو فیلم در سراسر کشور را با کندی به پیش برد و در ضمن با صدور اطلاعیه ای سینماهای زیر مجموعه خود را نیز از هر گونه توقف اکران خارج از برنامه اعلام شده از سوی این معاونت منع کرد.