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۱۹ فروردین ۱۳۹۱، ۷:۴۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری دیدارهای هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری روز چهارم از نهمین دوره رقابت‌های‌ تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نوزدهم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و هفتم آوریل سال 2012 میلادی.

-  روز دوم از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* شاهین بوشهر - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* صبای قم - نفت آبادان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

- چهارمین روز از نهمین دوره رقابت‌های‌ تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر شرم الشیخ مصر پیگیری می‌شود که در بخش آقایان سیدعباس صادقی در وزن 45- کیلوگرم و دانیال صالحی‌مهر در وزن 63- کیلوگرم و در بخش بانوان فاطمه شعبان‌نیا در وزن 42- کیلوگرم و فاطمه سادات شاه در وزن 55- کیلوگرم به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- تیم بانوان ایران در دومین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان غرب آسیا ساعت 20 شنبه به دیدار تیم بحرین میزبان رقابت‌ها می‌رود.

- روز دوم از هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ساندرلند - تاتنهام
* بولتون - فولهام
* چلسی - ویگان
* لیورپول - آستون ویلا
* نوریچ - اورتون
* وست برومویچ - بلاکبرن
* استوک سیتی - وولوورهمپتون

- هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ختافه - گیخون
*رایووالکانو - اوساسونا
* اسپانیول - سوسیه‌داد
* زاراگوزا - بارسلونا
* بتیس - ویارئال

- هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* میلان - فیورنتینا
* آتلانتا - سیه‌نا
* کیه‌وو - کاتانیا
* اودینزه - پارما
* لچه - رم
* کالیاری - اینتر
* چزنا - بولونیا
* نوآرا - جنوآ
* پالرمو - یوونتوس
* لاتزیو - ناپولی

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ولفسبورگ - دورتموند
* اشتوتگارت - ماینتس
* فرایبورگ - نورنبرگ
* بایرن مونیخ - آگسبورگ
* کلن - وردربرمن
* کایزرسلاترن - هوفنهایم
* مونشن گلادباخ - هرتابرلین

کد مطلب 1570081

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