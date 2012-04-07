تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نوزدهم فروردینماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و هفتم آوریل سال 2012 میلادی.
- روز دوم از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* شاهین بوشهر - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* صبای قم - نفت آبادان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
- چهارمین روز از نهمین دوره رقابتهای تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر شرم الشیخ مصر پیگیری میشود که در بخش آقایان سیدعباس صادقی در وزن 45- کیلوگرم و دانیال صالحیمهر در وزن 63- کیلوگرم و در بخش بانوان فاطمه شعباننیا در وزن 42- کیلوگرم و فاطمه سادات شاه در وزن 55- کیلوگرم به مصاف رقیبان خود میروند.
- تیم بانوان ایران در دومین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان غرب آسیا ساعت 20 شنبه به دیدار تیم بحرین میزبان رقابتها میرود.
- روز دوم از هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ساندرلند - تاتنهام
* بولتون - فولهام
* چلسی - ویگان
* لیورپول - آستون ویلا
* نوریچ - اورتون
* وست برومویچ - بلاکبرن
* استوک سیتی - وولوورهمپتون
- هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ختافه - گیخون
*رایووالکانو - اوساسونا
* اسپانیول - سوسیهداد
* زاراگوزا - بارسلونا
* بتیس - ویارئال
- هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* میلان - فیورنتینا
* آتلانتا - سیهنا
* کیهوو - کاتانیا
* اودینزه - پارما
* لچه - رم
* کالیاری - اینتر
* چزنا - بولونیا
* نوآرا - جنوآ
* پالرمو - یوونتوس
* لاتزیو - ناپولی
- هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ولفسبورگ - دورتموند
* اشتوتگارت - ماینتس
* فرایبورگ - نورنبرگ
* بایرن مونیخ - آگسبورگ
* کلن - وردربرمن
* کایزرسلاترن - هوفنهایم
* مونشن گلادباخ - هرتابرلین
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