تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نوزدهم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و هفتم آوریل سال 2012 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* شاهین بوشهر - نفت تهران، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* صبای قم - نفت آبادان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

- چهارمین روز از نهمین دوره رقابت‌های‌ تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان امروز در شهر شرم الشیخ مصر پیگیری می‌شود که در بخش آقایان سیدعباس صادقی در وزن 45- کیلوگرم و دانیال صالحی‌مهر در وزن 63- کیلوگرم و در بخش بانوان فاطمه شعبان‌نیا در وزن 42- کیلوگرم و فاطمه سادات شاه در وزن 55- کیلوگرم به مصاف رقیبان خود می‌روند.

- تیم بانوان ایران در دومین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان غرب آسیا ساعت 20 شنبه به دیدار تیم بحرین میزبان رقابت‌ها می‌رود.

- روز دوم از هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ساندرلند - تاتنهام

* بولتون - فولهام

* چلسی - ویگان

* لیورپول - آستون ویلا

* نوریچ - اورتون

* وست برومویچ - بلاکبرن

* استوک سیتی - وولوورهمپتون

- هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ختافه - گیخون

*رایووالکانو - اوساسونا

* اسپانیول - سوسیه‌داد

* زاراگوزا - بارسلونا

* بتیس - ویارئال

- هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* میلان - فیورنتینا

* آتلانتا - سیه‌نا

* کیه‌وو - کاتانیا

* اودینزه - پارما

* لچه - رم

* کالیاری - اینتر

* چزنا - بولونیا

* نوآرا - جنوآ

* پالرمو - یوونتوس

* لاتزیو - ناپولی

- هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ولفسبورگ - دورتموند

* اشتوتگارت - ماینتس

* فرایبورگ - نورنبرگ

* بایرن مونیخ - آگسبورگ

* کلن - وردربرمن

* کایزرسلاترن - هوفنهایم

* مونشن گلادباخ - هرتابرلین