به گزارش خبرگزاری مهر؛ ابراهیم حاتمی‌کیا، فرزاد هاشمی و سیدعباس میرهاشمی داوران ایرانی و میشل ستبون فرانسوی و شهیدالعالم بنگلادشی عکس‌های جایزه بیداری را داوری خواهند کرد.

ابراهیم حاتمی‌کیا؛ فیلمساز، فیلمنامه‌نویس، تدوینگر وکارگردان سینما و دانش‌آموخته رشته فیلمنامه‌نویسی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. وی تاکنون بسیاری از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران را مانند به رنگ ارغوان، آژانس‌شیشه‌ای، از کرخه تا راین و ... را کارگردانی کرده‌است.

شهیدالعالم متولد 1333 داکا،‌ بنگلادش؛ عکاس، ‌نویسنده و فعال در زمینه حقوق بشر است. وی تاکنون موفق به اخذ دکترای شیمی از دانشگاه لندن پیش از آغاز فعالیت های هنری به عنوان عکاس شده است.

سید عباس میرهاشمی، متولد 1341- ساوه و دارای کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر است. وی دبیر کلی دومین و سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر 1388 را در کارنامنه خود دارد.

میشل ستبون عکاس مشهور فرانسوی متولد 1331- شهر بن فرانسه است که فعالیت‌های هنری را به عنوان معمار آغاز کرد. وی عکاس وخبرنگار جنگی آژانس “سیپا “ از سال 1978در ایران، السالوادور، افغانستان، پاکستان و مناطق بسیار دیگر، انتشار کتابهای متعددعکاسی در زمینه‌های عکاسی هنری و عکاسی مد و انتشار عکس‌ها در مهمترین روزنامه‌ها و مجلات دنیا از جمله نیویورک تایمز، جی ئو،لایف، پاریس مچ را در کارنامه خود دارد.

جایزه جهانی بیداری در 3 رشته پوستر، عکس و کاریکاتور با شعار "بیداری،‌حقیقت دنیای امروز، نویدبخش فردای نیک" اردیبهشت‌ماه از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.