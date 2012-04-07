اشتغال جوانان همدانی رهاورد حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، باید با چشم‌اندازی واقعی از کار و سرمایه بومی استفاده کرد و توجه داشت که در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری در استان همدان از کار و نیروی بومی استفاده شود.

از سوی دیگر مبرهن است که محقق شدن تولید ملی علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت را به دنبال دارد و مسئولان باید زمینه را برای افزایش تولید ملی با رعایت استانداردهای لازم و حفظ و افزایش کیفیت به منظور جلوگیری از خرید کالاهای نامرغوب خارجی فراهم کنند.

همچنین مسئولان باید علاوه بر حرکت در این مسیر، مسائل مربوط به حوزه کاری خویش را دنبال کنند و نباید از آنها غافل شد.

بیکاری در استان همدان وجود دارد و محرومیت‌ها نیز مشهود است

نکته مهم در این خصوص آن است که بیکاری در استان همدان وجود دارد و محرومیت‌ها نیز مشهود است و باید برای حل این بحران چاره اندیشی کرد.

در همین خصوص در گفتگویی با چند تن از مسئولان استان همدان در خصوص برنامه ریزی ها برای تحقق شعار امسال مطالبی عنوان شد که مضمون آن رفع معضل بیکاری در استان همدان را نوید می دهد.

استاندار همدان گفت: توسعه بخش کشاورزی برای تولید بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار اولویت برنامه ها در سال جاری است.

کرم رضا پیریایی با بیان اینکه در سال جاری ایجاد اشتغال پایدار در صدر برنامه های استانداری همدان قرار می گیرد، افزود: در سال گذشته در نشست با 300 فعال اقتصادی استان همدان، مهمترین موضوع مورد بحث ایجاد اشتغال پایدار اعلام شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت مسکن شد، گفت: در سال جاری به موضوع ساخت مسکن اهمیت بیشتری داده می شود.

برنامه های امسال طبق آمایش سرزمین همدان پیش خواهد رفت

وی اضافه کرد: در سالجاری برنامه ها بر اساس ظرفیت های موجود و طبق آمایش سرزمین همدان پیش خواهد رفت.

استاندار همدان یادآور شد: همدان نخستین استان در بهره مندی از این امتیاز است و در سالجاری توسعه پایدار با اجرای آمایش سرزمین پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشرفت و توسعه همدان نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان است، گفت: همدان باید همچنان دارالوفاق بماند.

توجه به کیفیت تولید، اقتصاد کشور را تضمین می کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز با بیان اینکه آنچه پویایی اقتصاد کشور را تضمین می کند، توسعه تولید ملی و توجه به کیفیت تولید است، گفت: توسعه تولید داخلی و فرهنگ سازی در راستای اقبال مردم از محصولات داخلی اشتغالزایی و رفاه عمومی را در پی دارد.

مسعود اقلامی به لزوم برنامه ریزی کاربردی در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: شعار امسال باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی موتور محرکه اشتغال و خودکفایی ملی است

وی افزود: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضمن بی نیازی کشور از کشورهای خارجی، موتور محرکه اشتغال و خودکفایی ملی است.

اقلامی، کیفیت بخشی به محصولات و تولیدات داخلی را امری مهم عنوان کرد و افزود: آموزش کارگران و شاغلان بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عامل موثری در ارتقا کیفیت تولیدات داخلی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به بیان ویژگی ها و پتانسیلهای اشتغالزایی در استان همدان پرداخت و گفت: در سال جهاد اقتصادی کارگروه توسعه کشاورزی تشکیل شد که از مباحث مطرح در آن واگذاری زمین به فارغ التحصیلان و کشاورزان بیکار است .

بنگاه های صنعتی و تولیدی، تولیدات صادرات محور را تقویت کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز گفت: بنگاه‌های صنعتی و تولیدی باید با رقابت و افزایش کیفیت، تولید کالاهای صادرات محور را در اولویت قرار دهند.

محمدمهدی فرشچی‌موحد اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در سال جاری حمایت خود را از تولیدکنندگان و صنعتگران استان همدان افزایش خواهد داد.

کاهش نرخ بیکاری در گرو حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی است

فرشچی موحد کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار را در گرو حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی دانست.

وی افزود: توجه ویژه مسئولان و مردم به استفاده از کالاهای ایرانی ضمن جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و تقویت واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود.

حمایت جدی از تولیدات ملی بهترین راه مقابله با تحریم های ادعایی صهیونیسم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز گفت: بهترین راه مقابله موفق با تحریم های ادعایی صهیونیسم بین الملل، حمایت جدی و 100 درصدی از تولیدات ملی است.

حجت الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به نامگذاری شعار سال 91 از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید ملی و حمایت از کار و نیروی ایرانی اظهار داشت: این مهم میسر نمی شود مگر اینکه از سرمایه ایرانی و از کوشش مضاعف ایرانی در عرصه اقتصادی حمایت جدی شود.

آزادیخواه عنوان کرد: جهاد اقتصادی و حرکت به سمت و سوی این شعار در سال 90 مقدماتی را فراهم آورد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 91 را به سال تولید ملی و حمایت از کار و نیروی ایرانی نامگذاری کنند.

مردم باید از تولیدات ملی حمایت کنند

حجت الاسلام آزادیخواه یادآور شد: مردم باید در تمام مراتب زندگی چه در هزینه و چه در سرمایه از تولیدات ملی حمایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان ادامه داد: استفاده از تولیدات داخلی، چرخه تولید و اقتصاد کشور را سرعت مضاعف می بخشد و موجب انزوای استکبار جهانی می شود.

وی اضافه کرد: در این میان شبکه تبلیغ دینی نیز وظیفه تشریح و تبیین زوایای مثبت و اثربخش این مقوله را بر عهده دارند و باید با تمام توان تأثیرات غیرقابل انکار حمایت علمی و عملی از تولیدات داخلی را برای گروه های مختلف مردم تبیین کنند.

مدیران باید مسئولیت‌ها را به عنوان یک فرصت قلمداد کنند

بر همگان مشخص است که مردم منویات رهبری را باور دارند و پاسخ آن را با حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی داده‌اند و مدیران باید مسئولیت‌ها را به عنوان یک فرصت قلمداد کرده و با تبدیل تهدیدها به فرصت زمینه توسعه همه‌جانبه را میسر سازند.

استفاده از کالاها و اقلام تولید داخلی نشانه ارج نهادن مردم به تلاش کارگران است و چنانچه اقشار مختلف مردم در لبیک‌گویی به این پیام رهبری در راستای استفاده از تولیدات داخلی گام بردارند در واقع از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر جوانان بومی قدردانی کرده‌اند چه بسا در اثر رونق یافتن مراکز صنعتی و کارخانجات وضع معیشتی کارگران نیز ارتقا پیدا کند.