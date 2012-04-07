به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی "هفت" شب گذشته 18 فروردین ماه به نقد و بررسی فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی و همچنین بررسی سرنوشت نامعلوم دو فیلم نوروزی "خصوصی" و "گشت ارشاد" با حضور حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش اختصاص داشت. نظرسنجی برنامه هم پیرامون افزایش قیمت بلیط سینماها طرح شده بود که در پایان بیش از 80 درصد این تغییر را موجب کاهش مخاطبان سینما اعلام کردند.

جیرانی در ابتدای برنامه توضیح داد که در خصوص مسایل پیش آمده در اکران نوروزی برای دو فیلم "خصوصی" و "گشت ارشاد" و لغو اکران این دو فیلم در سینماهای متعلق به شهرداری و حوزه هنری، قرار بود با نماینده این دو نهاد گفتگو شود اما آنها حاضر نشدند در برنامه حضور پیدا کنند. بنابراین تصمیم گرفته شده که تنها به مساله آرایش اکران فیلم‌ها بپردازیم.

جیرانی در ادامه گفت: ما عمل حوزه هنری و شهرداری تهران را تایید نمی‌کنیم چون معتقدیم که وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. در ادامه گزارشی از تمام حواشی اکران این دو فیلم پخش شد.

کیمیایی: متأسفانه فیلم جدیدم نگاه تازه‌تری دارد!

مسعود کیمیایی کارگردان با سابقه سینمای ایران اولین میهمان تلفنی برنامه هفت در سال جدید بود. وی درباره فعالیت‌های جدیدش توضیح داد: در حال نگارش رمان جدیدم هستم که به واسطه بیماری ناتمام مانده بود. البته هنوز نامش مشخص نیست اما از 300 صفحه تجاوز کرده‌است و احتمال می‌دهم که دو جلدی شود. همچنین فیلمی را در سال جدید کلید می‌زنم که موضوع آرامی دارد. درباره تهران است و متاسفانه نگاه تازه‌تری نسبت به فیلم‌های قبلی‌ام دارد. وی افزود: سعید راد و اکبر زنجانپور بازیگران اصلی فیلم هستند و بیشتر از بچه‌های کارگاه بازیگری‌ام در نقش‌های مختلف استفاده می‌کنم.

کیمیایی درباره چشم انداز سیمای ایران توضیح داد:‌ سینمای ما دستخوش یک نوع تلاقی تفکرها شده‌است که از یک سو خوب است و از سوی دیگر باید از آن مواظبت شود. اگر این اضطراب در سینمای ما زیاد شود به فضای فیلم‌ها نیز راه پیدا می‌کند.

فیلم هفته؛ "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی

نقد فیلم هفته به "انتهای خیابان هشتم" اختصاص داشت که علیرضا امینی کارگردان فیلم به همراه مسعود فراستی منتقد برنامه به بحث درباره فیلم پرداختند.

امینی در ابتدای صحبت‌هایش با گلایه از اصلاحاتی که به فیلم وارد شده و مشکلاتی که در طول یک سال و نیم گذشته برای فیلمش به وجود آمده توضیح داد: سال 89 که قرار بود فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند با لیست 5-4 صفحه‌ای مواجه شدیم که حدود 28 دقیقه از فیلم سانسور شده بود. البته این مسئله نه به آقای سجاپور ربط داشت و نه شمقدری. چون هر دو این افراد موافق فیلم بودند و تلاش این دو بود که باعث شد در نهایت اصلاحات فیلم به 4 دقیقه برسد.

وی افزود: اما متاسفانه فشارهای بیرونی به شورای نظارت وارد شد و فیلم بعد از یک سال و نیم با سختی فراوان بالاخره توانست با تعداد محدودی سینما اکران شود. متاسفانه ما تنها یک سالن اصلی که سینما عصر جدید است و 10 سالن شماره 2 برای اکران فیلم داریم.

بعد از صحبت‌های امینی سکانس آخر فیلم که در سینماها دچار ممیزی شده و ناقص به نمایش در می‌آید و اختصاص به خودکشی شخصیت بهرام و انفجار پمپ بنزین دارد در برنامه به نمایش درآمد.

فراستی در ادامه با انتقاد از مشکلاتی که فیلمنامه فیلم دارد گفت: این فیلم بسیار مشکل فیلمنامه دارد. بسیاری خرده روایت‌ها در فیلم وجود دارد که به آنها پرداخت نمی‌شود. بنابراین شخصیت‌ها درست از کار در نیامدند و مشکل جدی دارند. آدم‌ها در این فیلم همگی مقوایی هستند.

امینی در این زمینه توضیح داد: در این فیلم من به دنبال نشان دادن این مسئله بودم که چطور یک عده آدم در شرایط خاصی دست به عملکردی می‌زنند که در شرایط عادی این عکس‌العمل از آنها ساخته نیست. بنابراین ترجیح دادم به حوادث بیشتر از شخصیت‌ها بپردازم.

وی افزود: من می‌خواستم در فیلم نشان دهم که شرایط باعث تغییر عملکرد آدم‌ها می‌شود. این افراد در نهایت دچار یک آنارشیست می‌شوند و تصمیمات غیرعاقلانه می‌گیرند که به نفع هیچ کدامشان نیست.

فراستی درباره شخصیت‌پردازی در فیلم توضیح داد: شخصیت پدر در این فیلم به درستی به نمایش درنمی‌آید و مشخص نیست که این مرد مشکل سیاسی دارد، مریض است یا افسرده. البته معتقدم مفهوم نبودن شخصیت پدر به مساله ممیزی هم زیاد ارتباط پیدا نمی‌کند. وی افزود: شخصیت موسی با بازی حامد بهداد اصلاً ‌ربطی به فیلم ندارد. سکانس‌های مربوط به او بیشتر یک فیلم کوتاه است که جدا از فیلم به نمایش در می‌آید.

وی عنوان کرد: در این فیلم متاسفانه مخاطب با شخصیت‌ها همراه نمی‌شود. قصه چفت و بست ندارد و آدم‌ها را نمی‌توانیم به درستی بشناسیم.

جیرانی نیز توضیح داد: معتقدم که این فیلم اصلاً مناسب اکران در عید نوروز نبوده‌است و متاسفانه یکی از اشتباهات شورای صنفی نمایش این بود که این فیلم را برای اکران نوروز ارایه کرده است.

امینی توضیح داد: متاسفانه با این فیلم آنقدر ناعادلانه برخورد شده که من دیگر قادر نیستم به درستی فکر کنم و به انتقادات آقای فراستی جواب دهم.

فراستی همچنین در ادامه به فیلمبرداری با دوربین روی دست در فیلم نیز انتقاد کرد و توضیح داد که دوربین روی دست نمی‌تواند اضطراب درونی شخصیت‌ها را به نمایش بگذارد بلکه تنها می‌تواند اضطراب محیط را نشان دهد و در این فیلم کاربردی برعکس داشته است.

جیرانی: شورای صنفی در اکران نوروز وارد نزاع‌های شخصی شد

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش مهمان بعدی برنامه بود که درباره مشکلات پیش آمده برای دو فیلم نوروزی "خصوصی" و "گشت ارشاد" توضیحاتی داد. وی در ابتدا گفت: شورای صنفی نمایش را نمی‌توان جدا از دولت دانست اما خوشبختانه امسال ما کمترین تعامل و همکاری را با دولت داشته‌ایم و شورای صنفی بیشترین استقلال را داشته است.

اما جیرانی در واکنش به این اعلام استقلال شورای صنفی گفت: به نظر می‌رسد که شما وارد نزاع شخصی شده‌اید و شورای صنفی هیچ اختیاری در اکران 5 فیلم نوروزی نداشته است و این فیلم‌ها به دستور وزارت ارشاد روی پرده رفته است.

کاوش در این زمینه توضیح داد: ما 15 فیلم که دارای پروانه نمایش بوده‌است در اختیار داشتیم و بر این اساس 5 تا از آنها را برای اکران عید پیشنهاد دادیم. ظرفیت اکران ما در سینمای ایران تنها یک فیلم پرمخاطب است. چون بسیاری از سینماهای ما در عمل از کارافتاده هستند اما امسال ما 3 فیلم پرمخاطب را برای اکران نوروز در نظر گرفتیم که متاسفانه باعث بروز مشکلاتی شد و برخی فیلم‌ها مثل "انتهای خیابان هشتم" سینماهای کمتری را به دست آوردند.

جیرانی در این زمینه گفت: شما طوری صحبت می‌کنید که انگار در فضای بسیار آرام و مسالمت آمیز این 5 فیلم را برای اکران نوروز انتخاب کردید. این فیلم‌ها وقتی که با هم به نمایش در‌آمدند مسئله‌ساز شدند و چینش نادرست اکران باعث به وجود آمدن این مشکلات شد. بحث ما درباره خوب یا بد بودن یک فیلم نیست بلکه به چینش فیلم‌ها اعتراض دارم و معتقدم که نباید چند فیلم تلخ با هم اکران می‌شد.

کاوش در پاسخ توضیح داد:‌ جامعه و سینمای ما دو قطبی است و این به معنی پویایی سینما است. وقتی جامعه‌ای دو قطبی باشد این مسایل نیز به وجود می‌آید و ربطی هم به چینش و اکران ندارد. مثلاً فلان فیلم اضطراب‌زا هر زمان دیگری هم که اکران می‌شد این مشکلات برایش به وجود می‌آمد. ما براساس داشته‌های اکران به تعداد 15 فیلمی که پروانه نمایش داشتند این 5 فیلم را برای اکران نوروز انتخاب کردیم. شورای صنفی نیز در آن زمینه مستقلاً عمل کرده است.

علم‌الهدی: دوستان قبول کنند در چینش فیلم‌های نوروز اشتباه کرده‌اند

در میانه این بحث امیرحسین علم‌الهدی روی خط آمد و گفت:‌ معتقدم که قطعاً در تمام دوره‌های شورای صنفی نمایش با وزارت ارشاد اسلامی تعامل وجود داشته و این طور نبوده که این شورا مستقلاً عمل کند. همچنین با اشاره به صحبت‌های سید ضیاء هاشمی و علیرضا سجادپور در برنامه‌های قبل از عید "هفت" می‌توان فهمید که تعامل و لابی برای اکران این فیلم‌ها وجود داشته است. اشکالی ندارد اگر دوستان قبول کنند که امسال در چینش فیلم‌های نوروزی اشتباه کرده‌اند.

وی ادامه داد: دوستانی که در وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش حضور دارند اگر نسبت به جامعه تحلیل نداشته باشند نمی توان نامشان را مدیر فرهنگی گذاشت. بنابراین مدیران باید حتماً تحلیل درستی نسبت به اتفاقاتی که در سینمای ایران بعد از جشنواره فیلم فجر رخ داده داشته باشند. متاسفانه مقصر اصلی در این جریان دوستان وزارت ارشاد و شورای صنفی نمایش هستند.

کاوش در پاسخ به صحبت‌های علم‌الهدی گفت:‌ من آرزو می‌کنم که آقای علم‌الهدی بتوانند به مقام مدیرکلی دست پیدا کنند تا دیگر اینقدر شاهد انتقاد ایشان از مسئولان وزارت ارشاد نباشیم. من فیلم سینمایی "بوسیدن روی ماه" را دوست دارم و ارادت خاصی نیز به همایون اسعدیان دارم. اما معتقدم که این فیلم باید در یک بستر بدون تنش و آرام اکران شود چون فیلم غیردینامیک و ظریف است. البته این فیلم نیز برای اکران نوروز پیشنهاد شد اما به دلیل نداشتن پروانه نمایش در لیست قرار نگرفت.

وی درباره پایین کشیدن فیلم‌های "گشت ارشاد" و "خصوصی" از سینماهای متعلق به حوزه هنری نیز در شهرداری تهران گفت: معتقدم که اینکار بسیار غیراصولی و غیرقانونی بوده است. البته نماینده این دو نهاد نیز پذیرفته‌اند که عملی غیرقانونی انجام داده اند و بنابراین نیز باید جریمه کارشان را پرداخت کنند.

کوشکی: "خصوصی" و "گشت ارشاد" به اعتقادات بسیاری از مومنین توهین کردند

در ادامه برنامه دکتر کوشکی نماینده هفته‌نامه "یالثارات" و عضو هیات علمی دانشگاه روی خط آمد و درباره حواشی اکران نورزی فیلم‌ها گفت: متاسفانه بعد از دوم خرداد سینمای ایران به جاذبه‌های جنسی و سکس پنهان گرایش پیدا کرده‌است. تلقی ما این بود که در دولت نهم و دهم این روند از بین برود و سینمای دینی ارتقاء پیدا کند اما متاسفانه امسال دو فیلم "خصوصی" و "گشت ارشاد" به اعتقادات بسیاری از مومنین توهین کرده‌است.

وی افزود: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فیلم خصوصی فیلمی پورنوگرافی است. در فیلم "گشت ارشاد" هم به سالار شهیدان توهین می‌شود. محصول این سینما به نوعی است که خانواده‌ها در آن احساس امنیت نمی‌کنند. من به آقای سجادپور اعتراض دارم که چگونه با اکران این فیلم‌ها موافقت کردند.

وی ادامه داد: وزیر ارشاد ما با کمال تاسف دکترای فقه دارند و من متاسفم که ایشان معتقدند که این فیلم‌ها مستهجن و غیراخلاقی نیستند. خانواده‌های متدین سالهاست که با سینما قهر کرده‌اند و اعتراضات پیش آمده برای اکران این دو فیلم گوشه‌ای از درد و دل‌های فروخفته‌ای بود که سالها گلوی آنها را فشار می‌داد. مخاطب ما در این اعتراضات وزارت ارشاد و شخص وزیر است نه سازندگان این فیلم‌ها.

فراستی: کلمه ابتذال را بدون داشتن تخصص در سینما نباید به کار برد

مسعود فراستی نیز در جواب صحبت‌های کوشکی روی خط آمد و گفت: معتقدم که حوزه هنری در شهرداری تهران کاری غیرقانونی انجام دادند که اکران این فیلم‌ها را در سینماهایشان متوقف کردند و من برای آنها متاسفم. همچنین برای دوستانی هم که خودشان را به جای قانون می‌گذارند متاسفم و معتقدم که این افراد فیلم را ندیده‌اند چون آقای کوشکی نیز هیچ مصداقی از فیلم "گشت ارشاد" نیاورده‌اند.

وی ادامه داد: معتقدم که فیلم سهیلی فیلم شرافتمند و خوب است و هم فیلم اجتماعی و هم فیلم کمدی جذابی از کار درآمده‌است. دوستان این فیلم را نفهمیدند و نمی‌خواهند هیچ نقد اجتماعی در سینما بشود. اما فیلم "خصوصی" فیلم بسیار بدی است. بحث فرهنگی را با سیاست اشتباه نگیریم. نباید کلمه ابتذال را بدون داشتن اطلاعات کامل و تخصص در مورد سینما در مورد هر فیلمی به کار برد.

کوشکی در جواب صحبت‌های فراستی گفت: من فیلم "گشت ارشاد" را دیده‌ام و می‌توانم از سکانس به سکانس فیلم برای شما ارجاع بیاورم. همچنین همه دوستان منتقد فیلم و ائمه جمعه از وزارت ارشاد خواستند که جلوی اکران این فیلم‌ها را بگیرد. کجای این کار غیرقانونی است و همچنین معتقدم که شما فیلم "خصوصی" را نفهمیده‌اید که تنها اعتقاد دارید فیلم بدی است و نظری درباره آن نمی‌دهید.

کاوش: با این سینمای نحیف قانونمند برخورد کنیم

کاوش در ادامه بحث گفت: متاسفانه دولت در طول این چند سال برای سینمای ایران هزینه کمی را پرداخت کرده است. در ترکیه حدود 3 هزار سالن سینما وجود دار. من معتقدم که با این سینمای نحیف حداقل به صورت قانونمند برخورد کنیم و خودسرانه عمل نکنیم. باید به نظر وزارت ارشاد و قوانین سینما احترام گذاشت.

وی درباره این مساله که بعد از عید نیز اکران فیلم‌ها باز هم زیر نظر وزارت ارشاد است، توضیح داد: مطمئناً بعد از عید دیگر شورای صنفی نظری درباره اکران فیلم‌ها ندارد و همه چیز زیر نظر وزارت ارشاد انجام می‌شود و شورای صنفی تنها به توصیه کردن به سازندگان فیلم‌ها و اینکه فیلمشان را بهتر است چه زمانی اکران کنند بسنده می‌کند.

کاوش در پایان درباره افزایش قیمت بلیت سینماها گفت: حدود 60 تا 80 درصد فروش فیلم‌ها در پردیس‌های سینمایی است و پیش از این بیشتر سینماها در حال ورشکستگی بودند ما دنبال راهی بودیم که بتوانیم تعادل را به وجود بیاوریم. چون بقیه سینماها قدرت رقابت با پردیس‌های سینمایی را نداشتند بنابراین برای حفظ تعادل و برقراری عدالت تصمیم گرفتیم قیمت بلیت‌ها را افزایش دهیم.