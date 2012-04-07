ایران به دنبال بمب اتمی نیست/ از جنگی که آمریکایی زیادی کشته شود حمایت نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، کیت الیسون نماینده کنگره آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا درصورت شکست تحریمها وی از اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به برنامه هسته ای حمایت خواهد کرد یا خیر گفت: نه من چنین نخواهم کرد. من باید در این باره بیشتر بدانم بیش از آنچه که هست. در این برهه آنچه که ما می دانیم هم متخصصین نظامی آمریکا و هم اسرائیل هر دو به این نتیجه رسیده اند که ایران تصمیمی برای ساخت بمب اتمی نگرفته است.

وی می گوید: سپس آنها به این نتیجه رسیده اند اگر زمانی که رهبری ایران چنین تصمیم بگیرد این یک سال زمان خواهد برد تا یک بمب اتمی بسازند و سپس آنها چند سال نیاز به زمان دارند تا به یک سیستم پرتاب دست یابند.

وی که در برنامه در فاکس نیوز با "بیل اورایلی" گفتگو می کرد ، افزود: من به این برنامه نیامدم تا اجازه اقدام نظامی را بدهم زمان زیادی قبل از اقدام نیاز وجود دارد. اکنون دیپلماسی آن چیزی است که ما نیاز داریم.

کیت الیسون همچنین ادعای برخی محافل اسرائیلی را که ایران در مرحله نزدیک به ساخت برخی انواع تسلیحات هسته ای است رد کرد.

وی در پاسخ به پرسش مجری که گفت "ایرانی ها بمبی را ساخته اند که نیازی به سوار شدن بر روی موشک ندارد و می توان آنها را با چمدان به تل آویو حمل و در آنجا منفجر کرد" گفت: اینها حقیقت ندارد زیرا که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران هستند.

در حالی که بیل اورایلی مجری شبکه فاکس نیوز بر آن بود تا اینگونه القاء کند که بازرسان در ایران از آزادی عمل برخوردار نبوده و به همه مکان ها اجازه رفتن پیدا نکرده اند الیسون گفت: من چیزی که می دانم این است که مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک آمریکا گفته که جنگ با ایران می تواند منطقه را بی ثبات کند و شما می دانید که این بسیار بدتر از آن است که به دیپلماسی اجازه دهیم کار خود را بکند.

این سیاستمدار آمریکایی خطاب به مجری برنامه گفت: شما می توانید مارتین دمپسی را به برنامه خود دعوت کنید و گفته های او را درباره جنگ با ایران بشنوید.

نماینده کنگره گفت: ایرانی ها تسلیحات اتمی ندارند و تصمیمی هم برای ساخت چنین تسلیحاتی نگرفته اند. من این را از تصاویر گرفته شده از ماهواره می گویم. زیرا که ما فناوری ماهواره را داریم که می تواند چنین تکنولوژی هسته ای را کشف کند و اینکه شماها می گوئید آنها کارهای زیر زمینی انجام می دهند دراین باره هم باید بگویم که بازرسان ما به همه جا سر زده اند.

کیت الیسون در پاسخ به اصرار مجری شبکه مبنی بر اینکه ایرانی ها اجازه بازرسی نداده اند گفت: خوب بیل [اورایلی] متاسفم. اما من به دنبال جنگی که در آن ممکن است 4 هزارتا چهارهزار و 409 آمریکایی درآن به خاطر بعضی ها کشته بشوند نیستم.