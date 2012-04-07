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۱۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

آرامی با مهر مطرح کرد:

کمک صنایع هرمزگان به باشگاه آلومینیوم با مصوبه هیئت دولت

کمک صنایع هرمزگان به باشگاه آلومینیوم با مصوبه هیئت دولت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان از طراحی برنامه ای برای کمک تمامی کارخانه های صنعتی هرمزگان به باشگاه آلومینیوم هرمزگان برای حضور در لیگ برتر فوتبال با مصوبه هیئت دولت در دور چهارم سفرهای استانی خبر داد.

محمود آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، صعود آلومینیوم به لیگ برتر را حاصل زحمات شبانه روزی اهالی فوتبال در هرمزگان دانست و افزود: پس از صعود آلومینیوم به لیگ برتر، استمرار حضور این تیم در سطح اول فوتبال کشور کاری بسیار سخت تر است که باید با برنامه ریزیهای بهتر موفقیتهای این تیم همچنان ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: تمامی هدفگذاری ها برای حمایت از آلومینیوم در فصل آینده انجام شده و مجموعه مدیریتی استان هرمزگان خواستار حضور قدرتمند این تیم در لیگ برتر است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به طراحی برنامه ای برای حمایت مجموعه صنایع استان هرمزگان از تیم فوتبال آلومینیوم، تصریح کرد: این طرح در سفر چهارم هیئت دولت به استان هرمزگان مطرح خواهد شد تا با تصویب در دولت فصل آینده تیم فوتبال آلومینیوم با برخورداری از حمایت تمامی صنایع حاضر در استان هرمزگان در لیگ برتر شرکت کند.

آرامی تاکید کرد: با این وجود نام تیم فوتبال آلومینیوم تغییری نخواهد کرد و این تیم در فصل آینده نیز با همین نام در مسابقات حاضر خواهد بود.

وی در خصوص مشکلات ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برای میزبانی از دیدارهای آلومینیوم در لیگ برتر گفت: طی این هفته مکاتباتی را با فدراسیون فوتبال انجام خواهیم داد تا با حضور نماینده فدراسیون نواقص ورزشگاه پیدا و سپس مرتفع شود تا این ورزشگاه از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز مورد تایید قرار بگیرد.

کد مطلب 1570219

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