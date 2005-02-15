عمليات اجرايي احداث نيروگاه جديد توس آغاز شد

مدير طرح نيروگاه گازي توس در خصوص اين طرح،گفت: اين نيروگاه شامل شش واحد گازي هريك به قدرت 1590 مگاوات است كه براساس برنامهريزيها واحد اول آن اواخر سال 1386 به بهرهبرداري خواهد رسيد.
مهندس همايون رشيدي پوربا اعلام اين مطلب كه واحدهاي بعدي اين نيروگاه به ترتيب و به فاصله زماني 45 روز از هم وارد مدار خواهد شد، افزود: اين نيروگاه با هزينه 400 ميليون يورو به وسيله شركت مپنا احداث ميشود.
وي هدف از اجراي اين طرح را تامين نيازروزافزون صنايع استان خراسان و كمك به تامين برق مشتركان استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي وشبكه سراسري اعلام كرد.
نظر شما