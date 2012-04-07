41 هزار مترمکعب آب شرب به روستاهای سربیشه حمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرامور آب و فاضلاب روستایی سربیشه گفت: سال گذشته حدود 41 هزار متر مکعب آب شرب توسط تانکرهای سیار به روستاهای این شهرستان حمل شده است.

صادق فریور با اشاره به گزارش کارکرد تانکرهای سیار سربیشه اظهار داشت: در سال 90 حدود 77 روستا در سطح شهرستان با جمعیتی بیش از دو هزار خانوار از خدمات آبرسانی سیار بهره‌ مند شدند که این مهم از طریق پنج دستگاه تانکر صورت گرفت.

وی افزود: از این تعداد سه دستگاه دولتی بوده و دو دستگاه از بخش خصوصی مختص روستاهای بخش درح بوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سربیشه گفت: تعداد سرویس‌های حمل شده آب در سال گذشته به روستاها سه هزار و 882 سرویس به حجم کلی 40 هزار 844 مترمکعب با توزیع کمی متفاوت در ایام مختلف سال بوده است.

وی بیان کرد: تیرماه با چهار هزار و 588 مترمکعب بیشترین و اسفندماه با دو هزار و 259 مترمکعب کمترین میزان حمل آب را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی در شهرستان و تامین آب شرب مورد نیاز روستاییان از طریق شبکه‌ ها و مجتمع‌های آبرسانی، گفت: آمار و اطلاعات حاکی از کاهش 11.6 درصدی میزان آبرسانی سیار در سال 90 نسبت به سال 89 دارد.

وی افزود: بیشترین میزان حمل آب شرب در سال گذشته به روستاهای بیژائم، طناک، ابراهیم‌آباد، زیدر، و کلاته شیر بوده است.

وی اظهار داشت: پروژه آبرسانی به روستای زیدر در بهمن‌ ماه افتتاح شد و امید است مابقی روستاهای پرمصرف مزبور نیز تا پایان سال جاری آبرسانی شوند.

بازدید بیش از ۳۰هزار نفر از بقاع متبرکه بشرویه

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه گفت: در طرح آرامش بهاری بیش از ۳۰هزار نفر از بقاع متبرکه بشرویه بازدید کردند.

حجت الاسلام دادخدا خدایی، در جمع مسئولان و مدیران استانی اظهار داشت: طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان در ایام نوروز با هدف تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح فرهنگی مردم و همچنین افزایش رضایت و علاقه مندی جوانان به آستان مقدس امامزادگان بشرویه برگزار شد.

وی ادامه داد: این طرح از 28 اسفندماه آغاز شده و تا 14 فروردین ماه در چهار بقعه متبرکه شهرستان برگزار شد که با استقبال بیش از 30 هزار نفر از زائران و مسافران همراه بوده است.

حجت الاسلام خدایی افزود: در این طرح برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب، مراسم لحظه تحویل سال در امامزادگان، قرائت زیارت آل ‌یاسین، مدیحه‌سرایی، عطرافشانی و گلباران قبور امامزادگان اجرا شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود، تصریح کرد: طرح آرامش بهاری برای دومین سال در شهرستان اجرا شده که نسبت به سال گذشته با استقبال پر شوری مواجه شده است.

وی از حضور روزانه بیش از یک‌هزار و 500 نفر به بقاع متبرکه خبر داد و عنوان کرد: در روز اول عید سه هزار و 870 نفر و روز سیزده بدر 12 هزار نفر به زیارت امامزادگان شتافتند.

حجت الاسلام خدایی به وجود هفت بقعه متبرکه در بشرویه اشاره کرد و افزود: امامزاده محمد ابن اصغر روستای هوگند، نجمه خاتون روستای مجد، کلکلی در روستای هنویه، ساغند روستای نایگ، زین‌آباد روستای زین‌آباد و ده کرم در ارسک از جمله بقاع متبرکه در شهرستان هستند.

افزایش 54 درصدی ورود مسافران نوروزی بهنهبندان

فرماندار نهبندان گفت: میزان ورودی مسافران نوروزی به این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد افزایش داشته است.

حسین شرافتی راد، گفت: نهبندان به دلیل واقع شدن در مسیر محور های مواصلاتی جنوب خراسان و مسیر ارتباطی خراسان جنوبی به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان دارای اهمیت خاصی است.

وی ادامه داد: به همین منظور این شهرستان همه ساله در ایام تعطیلات بویژه ایام نوروز پذیرای تعداد قابل توجهی از مسافران و میهمانان نوروزی می باشد که از این رو برنامه ریزی بسیار جدی و دقیقی برای اسکان و پذیرایی مناسب از مسافران صورت گرفته است.

شرافتی راد با بیان اینکه میزان ورودی مسافران به این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد افزایش داشته است، افزود: امسال از ابتدای آغاز سفر های نوروزی بیش از 224 هزار نفر وارد این شهرستان شده اند که از این تعداد بیش از 38 هزار نفر در نهبندان اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه تعداد مسافران ورودی به نهبندان مانند سال‌های گذشته بی ‌نظیر بوده، بیان کرد: بیشترین مسافران ورودی به نهبندان از استان های جنوبی و شمالی کشور بودند.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نهبندان با بیان اینکه این میزان زائر و مسافر در بازه زمانی 28 اسفند ماه پارسال تا امروز وارد این شهرستان شده‌اند، گفت: در این میان وسائل نقلیه شخصی بیشترین حجم ورودی مسافران را به خود اختصاص داد.

شرافتی راد ادامه داد: بر این اساس از این میزان آمار ورودی مسافر به استان از نهبندان در حدود 143هزار نفر با خودروهای شخصی وارد شده‌اند.

وی افزود: پس از خودروهای شخصی، اتوبوس با 80 هزار و 210 نفر و سواری برون شهری با 1100نفر در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند.