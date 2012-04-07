ارزش 1400 میلیارد ریالی محصولات عشایر ایلام/ آغاز کوچ عشایر استان

یارمحمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوچ ییلاقی عشایر استان ایلام با 9 هزار و 700 خانوار آغاز شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون برای خدمات رسانی به مردم عشایر استان روزانه دو هزار و 500 مترمکعب آب به وسیله تانکرهای دولتی و بخش خصوصی بین عشایر توزیع می شود.

این مسئول بیان داشت: عشایر در طول سال همواره در بر طرف کردن نیازهای جامعه در بخش فرآوده های دامی مثل گوشت، شیر، پشم و... نقش مهمی دارند.

کریمی ارزش محصولات و فرآوده های دامی عشایر استان را سالانه هزار و 400 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با راه اندازی صنایع تبدیلی در زمینه فرآورده های عشایر می توان شاهد پیشرفت و توسعه و اشتغال در استان ایلام بود.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های اداره امور عشایری استان ایلان نگهداری از راههای عشایر استان برای سهولت در تردد عشایر است.